Укр

"Мы продолжим": Лавров подтвердил, что Россия не прекратит убивать гражданских в Украине

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
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Лавров кичится тем, что Россия убивает гражданских Новость обновлена 28 апреля 2025, 04:08
Лавров кичится тем, что Россия убивает гражданских. Фото inpoland.net.pl

Лавров открыто подтвердил, что Россия продолжит убивать украинское мирное население, прикрываясь ложью

Российская ракетная атака на Киев 24 апреля, во время которой погибли 12 человек и 90 были ранены, якобы была направлена на "не абсолютно гражданский объект". А российская оккупационная армия будет и дальше убивать в Украине гражданское население, атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News. Ведущая интервью Маргарет Бреннан задала Лаврову вопрос – ради чего российская армия убивает гражданских в Украине, если Украина заявила о готовности к прекращению огня.

Лавров в ответ начал врать, что российская армия, мол, наносит удары только по "военным целям". Это традиционная пропагандистская ложь, которую российские чиновники и пропагандисты озвучивают с самого начала вторжения в Украину. Но вместе с тем Лавров вынужден был признать, что Россия уничтожает гражданские объекты в Украине, правда, и здесь он соврал, что они якобы "используются военными", еще и сослался на Путина.

"Президент Путин высказывал это много раз, и это не изменилось и в этот раз. Мы никогда сознательно не наносим удары по гражданским объектам, в отличие от режима Зеленского", – заявил он.

После того, как Бреннан зажала Лаврова в угол, уточнив, что это была не "ошибка", как утверждал президент США Трамп, а преднамеренная атака, путинскому чиновнику пришлось спешно выкручиваться. Он заявил, что россияне, дескать, "вправе" бить по любым целям, которые якобы используют украинские военные.

Своим заявлением Лавров еще сильнее зажал себя в углу, поскольку Бреннан моментально задала следующий вопрос – означает ли заявление российского министра, что Кремль отказывается от призыва президента Трампа остановить удары по гражданским в Украине, или оно означает, что умышленное убийство гражданских лиц "стоило" этого удара? После этого Лавров окончательно разозлился и открыто подтвердил, что Россия продолжит убивать украинское мирное население, прикрываясь ложью о "военных целях".

"Вы меня не слушаете. Мы продолжим наносить удары по объектам, используемым военными Украины, некоторыми наемниками из других стран и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", — заявил он.

Напомним, что в Кремле цинично отреагировали на массированную атаку по Украине, в результате которой свыше 90 человек пострадало и 12 погибло. Там заявили, что поскольку так называемое "Пасхальное перемирие" закончилось, то удары по Киеву "оправданы" и "законны". А еще раньше штатный рот Кремля Дмитрий Песков заявлял, что убийство гражданских в Украине не является военным преступлением.

Между тем, россиян очень напрягла реакция США. Сначала Трамп очень негативно отозвался о действиях России, призвав Путина срочно остановить обстрелы Украины. А в Риме Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут. Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал прибегать к подробностям. А Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился, что Владимир Путин хочет достичь мира.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Сергей Лавров #Военные преступления