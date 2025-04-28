"Мы продолжим": Лавров подтвердил, что Россия не прекратит убивать гражданских в Украине

Лавров открыто подтвердил, что Россия продолжит убивать украинское мирное население, прикрываясь ложью

Российская ракетная атака на Киев 24 апреля, во время которой погибли 12 человек и 90 были ранены, якобы была направлена на "не абсолютно гражданский объект". А российская оккупационная армия будет и дальше убивать в Украине гражданское население, атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News. Ведущая интервью Маргарет Бреннан задала Лаврову вопрос – ради чего российская армия убивает гражданских в Украине, если Украина заявила о готовности к прекращению огня.

Лавров в ответ начал врать, что российская армия, мол, наносит удары только по "военным целям". Это традиционная пропагандистская ложь, которую российские чиновники и пропагандисты озвучивают с самого начала вторжения в Украину. Но вместе с тем Лавров вынужден был признать, что Россия уничтожает гражданские объекты в Украине, правда, и здесь он соврал, что они якобы "используются военными", еще и сослался на Путина.

"Президент Путин высказывал это много раз, и это не изменилось и в этот раз. Мы никогда сознательно не наносим удары по гражданским объектам, в отличие от режима Зеленского", – заявил он.

После того, как Бреннан зажала Лаврова в угол, уточнив, что это была не "ошибка", как утверждал президент США Трамп, а преднамеренная атака, путинскому чиновнику пришлось спешно выкручиваться. Он заявил, что россияне, дескать, "вправе" бить по любым целям, которые якобы используют украинские военные.

Своим заявлением Лавров еще сильнее зажал себя в углу, поскольку Бреннан моментально задала следующий вопрос – означает ли заявление российского министра, что Кремль отказывается от призыва президента Трампа остановить удары по гражданским в Украине, или оно означает, что умышленное убийство гражданских лиц "стоило" этого удара? После этого Лавров окончательно разозлился и открыто подтвердил, что Россия продолжит убивать украинское мирное население, прикрываясь ложью о "военных целях".

"Вы меня не слушаете. Мы продолжим наносить удары по объектам, используемым военными Украины, некоторыми наемниками из других стран и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", — заявил он.

Напомним, что в Кремле цинично отреагировали на массированную атаку по Украине, в результате которой свыше 90 человек пострадало и 12 погибло. Там заявили, что поскольку так называемое "Пасхальное перемирие" закончилось, то удары по Киеву "оправданы" и "законны". А еще раньше штатный рот Кремля Дмитрий Песков заявлял, что убийство гражданских в Украине не является военным преступлением.

Между тем, россиян очень напрягла реакция США. Сначала Трамп очень негативно отозвался о действиях России, призвав Путина срочно остановить обстрелы Украины. А в Риме Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут. Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал прибегать к подробностям. А Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился, что Владимир Путин хочет достичь мира.