"Ядерне залякування працює": історик пояснив, що може змінити Росію

Найкраща політика щодо Росії – це наша політика щодо України

Ідеальний варіант для трансформації Росії у демократичну державу – це поразка у війні та тривала окупація. Це було ключем до трансформації Німеччини, але з РФ таке зробити неможливо, бо вона ядерна держава.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив історик Тімоті Ґартон Еш. Він каже, що люди налякані Росією, вони вважають, що Росію не можна перемогти.

"Ймовірно, це уявлення тягнеться з наполеонівських воєн. Але між тим була Кримська війна, Японсько-Російська війна, які Росія програла, і Холодну війну вона програла, і війну в Афганістані. Тому це безпідставні уявлення, що Росію не можна перемогти. І це накладається на страх ядерної зброї.

Я спілкувався з людиною з Нової Каховки. Жахливі страждання і втрати після повені (що є наслідком підриву ГЕС росіянами – Ред.). А причина, чому Україна не може туди повернутися – бо адміністрація Байдена була перелякана ядерною ескалацією.

Китай також вивчає цю війну. І один з уроків, який він виносить, що ядерне залякування працює", — сказав історик.

"На думку Тімоті Тімоті Ґартона Еша, найкраща політика щодо Росії – це наша політика щодо України: допомагати Україні ставати сильною, незалежною, суверенною, процвітаючою, привабливою демократичною країною.

І тоді ви маєте просто триматися і чекати. І за кілька років, а можливо, десятиліть цей магніт почне працювати.

Попри всю пропаганду і велику брехню, росіяни почнуть бачити, що люди в Україні живуть краще, ніж у Росії. Це дуже довгострокова справа, але врешті це прийде всередину Росії", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батько Маска приїхав до Москви і наговорив купу нісенітниці.