Атаки депутата Железняка на владу йдуть на користь Порошенку — політолог

Політолог звернув увагу на те, що дві політичні сили могли "злитися" в одну

Публічна активність народного депутата Железняка, який обіймає посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, має ознаки скоординованої кампанії проти Офісу Президента. З іншого боку, ця активність депутата допомагає експрезиденту Петру Порошенку.

Про це заявив політолог Валентин Гладких.

"Железняк перетворив свою публічну активність на інструмент системної атаки проти Офісу Президента. Також кожне його звинувачення миттєво підхоплюється мережею ботів Порошенка та розганяється через афілійовані медіа. Це — не просто збіг". На думку політолога, це схоже на скоординовану кампанію, за якою можуть стоять конкретні політичні інтереси.

За словами Гладких, підтвердженням цього є і результати голосування у Верховній Раді і спроба блокувати роботу парламенту спільно з представниками "Європейської солідарності".

"Сьогодні під час голосування за зміни в підпорядкуванні НАБУ ми стали свідками остаточного злиття "Голосу" з партією "Європейська Солідарність", — зазначив Гладких.

Він також вказав на характер діяльності депутата: "Замість конструктивної роботи в парламенті — інформаційні атаки. Замість державницької позиції — гра в чужу політичну гру".

"Питання більше не в тому, хто стоїть за Железняком. Питання — як далеко ці сили готові зайти, щоб повернути собі вплив", — підсумував політолог.