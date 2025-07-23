Атаки депутата Железняка на власть идут на пользу Порошенко — политолог

Политолог обратил внимание на то, что две политические силы могли "слиться" в одну

Публичная активность народного депутата Железняка, занимающего должность первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, имеет признаки скоординированной кампании против Офиса Президента. С другой стороны, эта активность депутата помогает экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом заявил политолог Валентин Гладких.

"Железняк превратил свою публичную активность в инструмент системной атаки против Офиса Президента. Также каждое его обвинение мгновенно подхватывается сетью ботов Порошенко и разгоняется через аффилированные медиа. Это — не просто совпадение". По мнению политолога, это похоже на скоординированную кампанию, за которой могут стоять конкретные политические интересы.

По словам Гладких, подтверждением этого являются и результаты голосования в Верховной Раде, и попытка блокировать работу парламента совместно с представителями "Европейской солидарности".

"Сегодня во время голосования за изменения в подчинении НАБУ мы стали свидетелями окончательного слияния "Голоса" с партией "Европейская Солидарность", — отметил Гладких.

Он также указал на характер деятельности депутата: "Вместо конструктивной работы в парламенте — информационные атаки. Вместо государственнической позиции — игра в чужую политическую игру".

"Вопрос больше не в том, кто стоит за Железняком. Вопрос — как далеко эти силы готовы зайти, чтобы вернуть себе влияние", — подытожил политолог.