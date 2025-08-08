Гетманцев закликав забути про кордони 1991 року: "На нас чекають важкі компроміси"

Нардеп також висловив думку, що Україна наближається до миру

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що Україна відкрита до будь-яких форматів зустрічей, аби тільки настав мир.

Про це він сказав у інтервʼю Новини.LIVE. Водночас він визнав, що на країну чекають складні компроміси, а не швидке повернення до кордонів 1991 року.

"Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що зараз найголовнішим завданням для держави є забезпечення миру, але водночас закликав українців не будувати ілюзій.

"Я б не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991 року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні та від них залежить майбутнє країни", – пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть змістити фокус на поступки з боку Києва.

Раніше керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив, що Трамп хоче домовитися з Володимиром Путіним про припинення бойових дій в Україні, але йому так само не має значення, що наша країна від цього втратить. Річ у тім, що президент США шалено хоче отримати Нобелівську премію миру.