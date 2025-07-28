"Скоро": Ердоган обнадіяв заявою про завершення війни в Україні

В Анкарі вважають, що переговори відбуватимуться у Туреччині

Після заяви президента США Дональда Трампа про скорочення крайнього терміну для Росії на укладання угоди з Україною позитивні сигнали пролунали з іншої країни. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив переконання, що війну незабаром буде завершено.

Про це він розповів під час зустрічі уряду. Його слова передає державне агентство новин Anadolu.

Подібно до того, як у Стамбулі почалися російсько-українські переговори, в Туреччині скоро буде встановлений стіл мирних переговорів, і ця кривава війна закінчиться

Він повторив позицію своєї країни про те, що війна між Росією та Україною має завершитися, а також нагадав, що Туреччина прийняла кілька раундів переговорів. Ердоган додав, що у третьому раунді перемовники змогли домовитися про великий обмін полоненими.

Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що дасть Росії 50 днів на укладання справедливої угоди щодо завершення війни. Однак 28 липня він сказав, що має намір скоротити цей термін до 10-12 днів, оскільки йому вже зрозуміло, що Кремль не має наміру домовлятися.

Трамп зазначив, що дуже розчарований діями Володимира Путіна, оскільки після всіх їхніх розмов та угод, той просто продовжує завдавати ударів по Україні та вбивати мирних жителів. Офіційно про новий термін американський президент збирається оголосити найближчими днями.