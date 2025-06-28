Американського президента цікавить лише одне

Президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру і, напевно, її отримає. Однак йому цікаво лише те, щоб воєн не було за його каденції, а що буде далі йому байдуже.

Про це "Телеграфу" розповів керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, зараз Трамп хоче домовитися з Володимиром Путіним про припинення бойових дій в Україні, але йому так само не має значення, що наша країна від цього втратить.

"Очевидним є бажання Трампа просто припинити стріляти. Йому байдуже, як це завершиться в Україні, які території відійдуть Росії, бо він каже: "Тут має бути компроміс". Він уже звик домовлятися про компроміси. Ось давайте по лінії бойового зіткнення зупинилися, не стріляємо і все", — сказав Клочок.

Він також вказав на недавні слова американського президента про те, що Путін не нападе на НАТО під час його каденції. Проте країни Альянсу вже почали проводити підготовку до вторгнення, наприклад, Фінляндія, країни Балтії та Польща почали мінувати кордон протипіхотними мінами, які вони зобов’язалися не застосовувати, підписавши відповідну конвенцію.

"Путін нападе, але договірняк цей може бути в Стамбулі. Можуть про це домовитися: "Давай поки я президент, ми тут поторгуємо, а потім хоч потоп, а я отримаю Нобелівську премію". І Трамп розповідатиме, що поки був президентом, війни не було", — сказав він.

За його словами, напевно, через це Трамп захоче ще раз стати президентом, хоча це і неможливо за конституцією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росії залишився дуже обмежений час для початку військової операції проти однієї з європейських країн, яку Путін вважає за необхідну. Він прагне показати, що ні ЄС, ні НАТО не здатні забезпечити ефективний захист.