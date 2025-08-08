Гетманцев призвал забыть о границах 1991 года: "Нас ждут тяжелые компромиссы"

Нардеп также выразил мнение, что Украина приближается к миру

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Украина открыта к любым форматам встреч, лишь бы наступил мир.

Об этом он сказал в интервью Новости.LIVE. В то же время он признал, что страну ждут сложные компромиссы, а не скорый возврат к границам 1991 года.

"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а настоящих, уже есть. Они есть у США. И это создает определенную базу для договоренностей", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас главной задачей для государства является обеспечение мира, но призвал украинцев не строить иллюзий.

"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы обретем границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны", – пояснил Гетманцев.

Напомним, возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль, переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Ранее руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заявил, что Трамп хочет договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действий в Украине, но ему так же неважно, что наша страна от этого потеряет. Дело в том, что президент США безумно хочет получить Нобелевскую премию мира.