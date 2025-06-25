Відмова від НАТО, ЄС та територіальні поступки? На які компроміси готові йти українці (опитування)

Скорочення чисельності армії підтримують менше 7% опитаних

За припинення бойових дій більшість українців готові йти на компроміси, але не за будь-яку ціну. У червні 2025 року компанія SOCIS опитала громадян про можливі поступки на переговорах, бажаний сценарій розвитку війни, майбутній зовнішньополітичний курс і підтримку членства в ЄС і НАТО.

"Телеграф" публікує результати його дослідження. Його провели з 7 по 14 червня 2025 року методом особистого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Усього опитали 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають в усіх регіонах України (крім тимчасово окупованих територій). Похибка вибірки не перевищує 2,1%.

На які поступки готові українці

36,3% респондентів вважають, що заради завершення бойових дій Україна може відмовитися від вступу до НАТО. 21% допустили відмову від членства в ЄС, а 16,5% — територіальні поступки. 15,1% вважають прийнятним надання російській мові офіційного статусу на окремих територіях. Лише 6,9% підтримали скорочення чисельності армії. Водночас 29,7% заявили, що Україна не має робити жодних поступок, навіть заради миру.

В списку того, від чого готові відмовитися українці, лідирує вступ до НАТО

Сценарій розвитку ситуації

Найбільше опитаних — 55,7% — підтримують ідею пошуку компромісного рішення із залученням лідерів інших країн. 16,6% виступають за призупинення бойових дій і тимчасове замороження конфлікту. 12,8% хочуть продовження боїв до відновлення кордонів станом на 1991 рік. Ще 8,6% обирають повернення до ситуації станом на 23 лютого 2022 року.

Згідно з динамікою останнього року, підтримка компромісного варіанту зросла з березня 2024 року до червня 2025-го, тоді як частка прихильників бойового шляху — зменшилася.

Пошук компромісу більшість українців обрала для себе як оптимальний варіант

Курс після війни — власна стратегія чи Європа

56,6% респондентів вважають, що після завершення війни Україна має розвиватися самостійно, спираючись на власні ресурси. 36,2% — за європейську інтеграцію. Лише 3,1% бачать майбутнє у відновленні відносин із Росією.

Ці показники залишаються стабільними з лютого 2025 року, хоча поступово зростає підтримка автономного розвитку.

Більшість опитаних обирають самостійний шлях розвитку

ЄС і НАТО — як проголосували б українці

У разі референдуму щодо вступу до ЄС 68,9% опитаних проголосували б "за", 20,1% — "проти", 2,9% не пішли б на дільниці, ще 8,2% не визначилися. Щодо НАТО — 62,5% підтримують членство, 25,4% проти, 2,9% не брали б участі, 9,4% — не знають.

Попри готовність відмови від вступу до організацій, більшість опитаних все ж голосували "за"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після завершення воєнного стану більшість українців виступають за проведення виборів, а в разі участі в президентських перегонах найбільшу підтримку, за даними опитування, отримав би Валерій Залужний.