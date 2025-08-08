Політолог попередив про ризик тиску на Україну після можливої зустрічі Трампа та Путіна

У разі територіальних поступок диктаторська політика РФ на окупованих територіях лише посилиться

Можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть усунути фокус на поступки з боку Києва.

Як заявив "Телеграфу" завідувач кафедри міжнародних відносин НаУКМА Максим Яковлєв, головний ризик полягає в тому, що Вашингтон може погодитися на компроміси за рахунок українських інтересів. За його словами, навіть проукраїнська риторика Трампа та його розчарування Путіним не гарантують, що умови будуть вигідні Києву.

Політолог вважає, що ідею зустрічі з Путіним Трамп виношував давно, а візит Віткоффа до Москви був ініціативою Кремля, який хотів "втішити" американського лідера.

"Певною мірою Трамп має пієтет або захоплення фігурою Путіна. Погано, що туди не запрошений третім Зеленський — наш президент поки що випадає", — зазначив він.

За оцінкою Яковлєва, результатом переговорів може стати тиск на Україну щодо територіальних поступок.

"Не має значення, на який термін — 5, 10 чи 90 років. Сам факт відкладення питання дасть Росії карт-бланш на знищення всього українського, заборону мови та заміну населення. Це не можна допустити", — наголосив політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 7 серпня, Володимир Путін заявив, що не заперечує проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але лише за певних умов. За його словами, для таких переговорів необхідно заздалегідь створити відповідні передумови.