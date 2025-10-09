Тук-тук! Хто там? Що говорять депутати після скандалу з "полоненим" Малюком у Раді

Мар’яна Безугла обмежилася лаконічним коментарем щодо суперечки

8 жовтня у Верховній Раді стався конфлікт навколо закритого засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де виступав голова СБУ Василь Малюк. Народна депутатка Мар’яна Безугла намагалася потрапити до приміщення, однак протягом двох годин двері залишалися зачиненими. У підсумку, її не допустили до обговорення.

"Телеграф" звернувся до народних обранців, що опинилися в центру публічного конфлікту, аби дізнатися їхню позицію.

Федір Веніславський у коментарі сказав, що засідання відбувалося у закритому форматі, а допуск до нього здійснювався за попереднім рішенням Комітету — відповідно до статті 46 Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

Усі вони були присутні в спеціально обладнаному приміщенні, двері до якого було зачинено. Протягом двох годин розгляду першого питання хтось безперервно стукав у зачинені двері. Після завершення розгляду питання і відкриття дверей, зʼясувалося, що це була М. Безугла, яку, відповідно до Рішення Комітету не було запрошено на засідання Федір Веніславський

Народний депутат Федір Веніславський

Мар’яна Безугла, яку раніше виключили зі складу цього комітету, в своєму Telegram-каналі назвала ситуацію "перешкоджанням депутатській діяльності" та звинуватила членів Комітету в бездіяльності на тлі війни.

"Ми дві години прочекали під кабінетом, потім врешті, коли відкрили двері, щоб випустити Малюка, за якого вже почала хвилюватися, і я зайшла, комітетчики закрили комітет, щоб не дати мені бути присутньою на наступному питанні", — написала Безугла у своєму Telegram-каналі.

Вона також повідомила, що до кабінету разом з нею підійшли ще троє членів Комітету, однак їх також не впустили. Після закінчення виступу Малюка, коли двері відчинили, Безугла змогла зайти до приміщення, однак засідання на цьому завершили.

"Комітет закрився, щоб не дати мені бути присутньою на наступному питанні. Це абсурд. Якщо так триватиме, комітет має бути розпущено", — зазначила вона.

Під час пленарного засідання 9 жовтня ситуація стала предметом обговорення і серед колег-депутатів. Зокрема, Федір Веніславський запропонував Комітету з питань охорони здоров’я розробити алгоритм дій апарату Ради "на випадок, коли депутат довго стукає в зачинені двері різними частинами тіла, що загрожує його життю і здоров’ю".

У відповідь на запит "Телеграфу" щодо коментаря Мар’яна Безугла обмежилася лаконічною відповіддю:

Для чого? Істерика у нього. Я ж усе написала Мар'яна Безугла

Депутатка Мар'яна Безугла / Facebook-сторінка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що запланована на цей тиждень зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" досі не відбулася. Як можливі дати раніше називали 7 або 9 жовтня, однак час минає, а жодної інформації про підготовку заходу наразі немає. Детальніше про це ми розпитали обранця Георгія Мазурашу.