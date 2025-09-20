Рада циферБлатна: топ годинників українських депутатів, який вас здивує (фото та ціни)

Багато українських депутатів мають невелику пристрасть, яку їм важко приховувати, — дорогі годинники. Іноді суми, які викладають наші народні обранці за такі аксесуари, досягають неперевершених висот.

"Телеграф" зібрав ТОП-5 депутатів, які мають неабияку пристрасть до дорогих годинників

Важливо: цей топ не є абсолютним, а скоріше вільним зрізом, який просто відбиває тенденції. До рейтингу потрапили далеко не всі депутати, а лише кейси, які чіпляють очі (лімітовані, рідкісні, дорогі).

5 місце: хайтек з нотками люксу від Слуги народу

Олександр Салійчук

На початку нашого рейтингу розмістився депутат від "Слуги народу" Олександр Салійчук. Якось на його руці був помічений дуже незвичайний екземпляр годинника. І хоча його вартість (на 2020 рік) становила не так уже й багато (як для цього рейтингу) пропустити його ми не змогли.

У Раду нардеп заявився в Apple Wath Series S. Проте не простими, а з 24-каратного золота. Обійшовся такий лакшеріхайтек Салійчуку, ймовірно, за підрахунками журналістів, у три з половиною тисячі доларів (150 тисяч гривень).

Золоті Apple Wath Series S

4 місце: розкіш — справа сімейна

Олег Мейдич із дружиною

А от у сімействі нардепа-мажоритарника від "Батьківщини" Олега Мейдича, мабуть, віддають перевагу класиці. Його дружина, наприклад, володіє годинником Rolex Oyster Perpetual Datejust за 645 тисяч гривень.

Rolex Oyster Perpetual Datejust

Сам нардеп теж любить себе побалувати дорогими годинниками. У нього їхня ціла колекція — найдешевші, за даними декларації, коштують 241 тисячу гривень від бренду Hublot. Також Мейдич володіє годинником CVSTOS (341 тисяча гривень) та Ulysse Nardin (невідомо), проте на жаль, моделі не вказані.

Втім, зараз знайти, наприклад, Ulysse Nardin дешевше, ніж за 500 тисяч гривень, буде проблематично.

Ціни на Ulysse Nardin

Таким чином сімейство Мейдич значно підняло планку рейтингу в цінах, проте, якщо не враховувати кількість, то найдорожчий годинник у їхній колекції коштує близько 600 тисяч гривень. Загальна вартість аксесуарів, ймовірно, наближається до двох мільйонів.

Декларація Мейдича

3 місце: депутат міськради обирає не кількість, а якість

Роман Резнік. Колаж Суспільне

Депутат Чернігівської міськради з фракції "Рідний дім" Роман Резнік, судячи з усього, любить не кількість, а якість. У його декларації ми знайшли лише один годинник, зате який — розкішний Jaeger leCoultre моделі Master Grand Reveil. Нині такий продається приблизно за два з половиною мільйони гривень.

Jaeger leCoultre моделі Master Grand Reveil

Декларація Резника

2 місце: ОПЗЖ та суперлюкс — одіозне поєднання

Володимир Кальцев

Ще більше підвищує планку рейтингу Володимир Кальцев, який у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії ОПЗЖ. У 2020 році його помітили в Раді з годинником Breguet за п’ять з половиною мільйонів гривень.

Годинник Breguet Кальцева

1 місце: мегаколекція колишнього кандидата у президенти

Віктор Бондар

Лідером цього рейтингу виявився народний депутат Верховної Ради 7,8 та 9 скликань, кандидат на пост президента України (у 2019 році), а нині підозрюваний у справі про заволодіння коштами Укрзалізниці Віктор Бондар.

Він є справжнім любителем дорогих годинників. При чому усіх — і підлогових, і наручних, і настінних. У його декларації за 2023 рік ми нарахували понад 10 різних годинників. Перевагу він віддає бренду Breguet. Ціни на годинники цієї марки зазвичай стартують від 5-10 тисяч доларів і можуть сягати ста тисяч доларів. А таких наручних годинників у Бондаря як мінімум 7.

Ціни на годинник Breguet кусаються

Ще в колекції Бондаря є по одному екземпляру годинників Vacheron Constantin (у середньому ціни на такі годинники починаються від 300 000 тисяч гривень) та Ulysse Nardin (ціни на годинник такого бренду найчастіше стартують від 500 тисяч гривень).

Як ми вже вказували, також політик колекціонує різні старовинні годинники. З них: годинники першої половини XIX століття Dorullon, нідерландський підлоговий годинник 1760 р., нідерландський настільний годинник з червоного дерева (Лондон, 1780 р.), нідерландський настінний годинник Zaanse Hangklok.

Скільки коштує вся ця така розкіш можна лише здогадуватися. Однак те, що йдеться про мільйони й мільйони, не піддається сумніву.

Декларація Бондаря

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сімейство судді з Києва нажило собі ціле маленьке королівство.