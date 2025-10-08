Реформа ТЦК в Україні провалилася: депутат назвав найбільшу загрозу для ЗСУ

Народний депутат упевнений, що реформувати ТЦК та СП під час війни недоцільно

Зміни у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в умовах воєнного стану не на часі. Більше того, вони можуть лише погіршити ситуацію.

Що потрібно знати:

Реформа ТЦК у воєнний час може зашкодити головній функції центрів — забезпечувати армію особовим складом

Система рекрутингу України не дає необхідної кількості військових, тому покладатися на неї зараз неможливо

Україна стала прикладом для інших країн — світ не має готових рішень для такої війни, і мобілізаційні системи інших держав (зокрема Польщі) орієнтуються на український досвід

Система рекрутингу в України фактично провалилася, а головне завдання ТЦК нині — забезпечення Збройних сил України особовим складом, заявив народний депутат Олександр Федієнко Telegram-каналу Рубикон.Новости.

"Реформи ТЦК та СП – це була така популістична історія. І будь-яка інша реформа, вона все одно призведе до ще гірших наслідків", — наголосив Федієнко.

Він підкреслив, що під час воєнного стану головна функція центрів комплектування — наповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Це їх основна мета. Подобається це суспільству чи ні. Будуть про мене писати потім погані речі, не будуть — але центри комплектування забезпечують особовим складом наші Збройні сили України. Якщо хтось хоче протиставити щось інше — хай протиставляють, — заявив депутат

Федієнко визнав, що очікування щодо нової системи рекрутингу не виправдалися.

"Історія з рекрутингом, я як прихильник величезних змін у рекрутингу, але, на жаль, вона по факту провалена. Вона не працює і не дає тієї кількості, як планувалося, у відсотковості наповнення наших Збройних сил України", — сказав він.

За його словами, війна триває, і Україна не може дозволити собі експериментувати з реформами у критичний момент.

"Ми не можемо сказати: давайте проведемо реформу — почекай, поки ми будемо її проводити. Жодна країна у світі, жоден континент ніколи ще не зіштовхувався з такою війною, яка відбувається на території України", — підкреслив народний депутат.

Світ вчиться на досвіді України

Федієнко зазначив, що інших готових рецептів, як проводити мобілізацію в умовах повномасштабної війни, не існує.

"Відповіді ніколи немає, як це треба робити. Всі, навпаки, вчаться саме на нашому досвіді, на нашій країні, як треба проводити мобілізацію", — заявив він.

Він навів приклад Польщі, яка швидко адаптувалася до нових реалій і почала системну ідентифікацію військовозобов’язаних.

"Польща достатньо швидко почала ідентифікувати своє суспільство з точки зору військовозобов'язаних, робити перепис і так далі. Вона вже одразу почала діяти. Тому реформи точно ні. Точно ні", — підсумував Федієнко.

