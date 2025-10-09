"Мені інкогніто повідомили, що мене замовили". Бліцінтерв’ю з народним депутатом Георгієм Мазурашу

Депутат розповів, чи планує вихід з фракції "Слуга народу" та що запитав би у Зеленського

Зустріч президента Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу" була запланована цей тиждень – орієнтовними датами називали 7 або 9 жовтня. Однак строк спливає, а жодних новин про підготовку немає.

"Телеграф" звернувся до народного депутата Георгія Мазурашу, який залишається у фракції та є автором рекордної кількості законопроєктів.

Чи збираєтеся ви на ймовірну зустріч з Зеленським?

Коли запрошують, то ходжу. Якщо є фізична можливість, то я на всіх засіданнях фракції буваю, і на всіх зустрічах з президентом і іншими. Поки що запрошення не було, тому не знаю.

А які у вас очікування від цієї зустрічі? Про що плануєте говорити?

Знаєте, є речі, які я хотів би сказати не лише від себе, а від виборців з нашого 203-го округу на Буковині. Але після того, як я оцінив ситуацію загалом, зрозумів: можливо, ці питання краще обговорити не публічно, не при всій фракції. Було б добре, якби вдалося поговорити тет-а-тет.

Не виключаю, що деякі теми можуть викликати емоції — можливо, щось засмутить, а щось навпаки буде сприйнято позитивно. Тим більше, що вчора ввечері мені інкогніто повідомили: мене замовили через мою депутатську діяльність. Після цього навіть складно сказати, з чого починати розмову. Георгій Мазурашу

Народний депутат Георгій Мазурашу / Facebook-сторінка

Що я хотів би Володимиру Олександровичу сказати, це те, що я два роки з чимось не можу йому передати вишиту бісером ікону від округу для нього. Освячену в ПЦУ, заряджену на перемогу, як ми тоді казали в церкві. Його оточення не допускають, щоб я міг це зробити – мені ж треба якщо не моє фото з ним, то хоча б фото президента з іконою, щоб я міг розказати людям. Минулого разу до мене черга не дійшла, тому і не зміг підійти, бо зустріч закінчили, його відразу оточили, він кудись поспішав. А я в ту велику чергу вже і не ставав, бо бачив, що йому показували, що вже час

Що ви маєте на увазі під словами "замовили"?

Замовили – в сенсі натякнули, що хтось такий як у Львові (ред. – ймовірно, йдеться про вбивство Андрія Парубія) дістане. Чоловік, який мене знав давніше і поважає, він так мені інформацію надав. І я не знаю, що думати, в який бік.

Чи не плануєте ви виходити з фракції?

В розмові з керівником фракції я якось казав ще давніше, що ви можете мене виключити, бо я нерідко голосую не так, як більшість фракції. Хоча я казав, що ви можете мене "змусити" голосувати так, як вам треба. Але для цього треба проводити голосування всередині фракції, оскільки ми домовлялися по меморандуму – якщо понад 70% фракції підтримують якесь рішення, то теж треба так голосувати. Але це не проводять давним-давно, тому виходить, що вільне голосування, можна сказати.

Але поки що.. Ну, якщо виключать, то я не сильно здивуюся. Але сам я не виходжу, хоча я мажоритарник, тому міг би. Просто я вважаю, що залишаюся на тих принципах, на яких ми обрали Володимира Олександровича, і потім нас обрали як його команду. Я думаю, що я не відходжу ні в яких пунктах від цієї програми, навпаки, весь час прошу виконувати якомога точковіше ті програми законодавчими ініціативами. Тому, чого мені виходити?

У мене є питання до колег-списочників, які, на мою думку, не дуже дотримуються тих принципів, на яких були обрані по програмних та публічних обіцянках. Але це хай вони думають, чи вони не хочуть вийти з фракції. Георгій Мазурашу

Чи очікуєте ви, що хтось з колег буде виходити? Хто це може бути?

Таких розмов я ні з ким не вів і не дуже цікавився, грубо кажучи. В першу чергу, звісно, це можуть бути мажоритарники зі зрозумілих причин. Але так бачу, що навіть те, хто де-факто віддалився від фракції, політично пішли з Дмитром Олександровичем (ред. – Разумковим), мало хто з них вийшов з фракції.

Як ви вважаєте, чи почалася у нас передвиборча робота штабів?

Я не в партії, тому я, напевно, не можу це відчувати. Мене обрали безпартійним, потім з весни 2021 року я був в партії, наївно був сповнений бажання повернути довіру виборців, яку похитнули дивними діями на місцевих виборах. Але потім, коли побачив, що не дуже є бажання рухатися в той бік, почалася повномасштабна війна, я вийшов.

Народний депутат Георгій Мазурашу / Facebook-сторінка

Тому я не дуже в цих партійних рухах. Хоча так, на побутовому рівні від інших представників інших політичних сил, ніби чую, що щось таке відбувається. Якісь роботи з ознаками можливої підготовки до виборів ведуться. Але, в принципі, як кажуть, що на другий день після оголошення результатів виборів треба починати готуватися до наступних виборів, то така роботи завжди має проводитися.

Чи є якась політична сила, з якою ви пов’язуєте своє майбутнє?

Ні, я не планую більше балотуватися. А от за яку політичну силу "топив" би як небайдужий громадянин, поки що не можу сказати, не вивчав. В принципі, колись в розмовах, під час зустрічей з різними небайдужими, ми намагалися подумати над можливими механізмами створення реальної пронародної сили. Але поки що, в колі тих людей, з якими ми розмовляли, я не бачу кроків в бік реалізації.

Зрозуміло, що для чого в будь-якому разу потрібні якісь ресурси. Але коли про це говорять люди без цих ресурсів, не з бізнесу, то малоймовірно, що з цього щось вийде.

Раніше я казав весь час, що хочу чим швидше виборів, щоби завершилася активна фаза війни та була відповідна безпекова ситуація в країні. І зараз це актуально, велике бажання, щоби як найшвидше в Україну повернувся мир.

Але оскільки тепер заговорили про можливість проведення виборів під час воєнного стану – як там кажуть, суспільство від нас втомилося, від чинної влади. То може треба розглядати варіант працювати так, як очікують наші виборці, щоб вони менше стомлювалися? Але, я так розумію, такі варіанти не розглядаються. У нас інші традиції в українській політиці Георгій Мазурашу

Народний депутат Георгій Мазурашу / Facebook-сторінка

Гончаренко писав, що Зеленський обзивав депутатів фракції "деструктивними дебілами". Ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію?

Можливо, були якісь зустрічі, де таке говорили, але я був відсутній… На зустрічах, на яких я бував, ніяких некоректних слів з боку президента я не чув. На крайній зустрічі в достатньо коректній формі, абсолютно далекій від таких висловлювань, він казав щось про ворогів України. Не уточнював, яких саме – внутрішніх чи зовнішніх, але там все було в межах коректності.

У нас записів немає, тому що телефони в нас забирають, і ми не можемо зафіксувати, що там відбувається під час зустрічі. Не знаю, чому, з якої логіки це робиться, але то таке… Ну, не будемо ж ми викликати поліцію щодо порушення норм закону про статус народного депутата України.

Я точно уважно слухаю все під час цих зустрічей, і нічого подібного, навіть близько я не чув. Тобто, лише якісь коректні слова були про ворогів, які, я думаю, більшість присутніх сказали би зовсім інакше, грубіше.

