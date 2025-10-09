Тук-тук! Кто там? Что говорят депутаты после скандала с "пленным" Малюком в Раде
-
-
Марьяна Безугла ограничилась лаконичным комментарием по поводу спора.
8 октября в Верховной Раде произошел конфликт вокруг закрытого заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где выступал глава СБУ Василий Малюк. Народная депутат Марьяна Безугла пыталась попасть в помещение, однако в течение двух часов дверь оставалась закрытой. В итоге ее не допустили к обсуждению.
"Телеграф" обратился к народным избранникам, оказавшимся в центре публичного конфликта, чтобы узнать их позицию.
Федор Вениславский в комментарии сказал, что заседание проходило в закрытом формате, а допуск к нему осуществлялся по предварительному решению Комитета — согласно статье 46 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".
Все они присутствовали в специально оборудованном помещении, дверь в которое была закрыта. В течение двух часов рассмотрения первого вопроса кто-то непрерывно стучал в закрытую дверь. После завершения рассмотрения вопроса и открытия дверей, выяснилось, что это была М. Безуглая, которая, согласно Решению Комитета, не была приглашена на заседание.
Марьяна Безуглая, которую ранее исключили из состава этого комитета, в своем Telegram-канале назвала ситуацию "препятствием депутатской деятельности" и обвинила членов Комитета в бездействии на фоне войны.
"Мы два часа прождали под кабинетом, потом наконец, когда открыли дверь, чтобы выпустить Малюка, за которого уже начала волноваться, и я зашла, комитетчики закрыли комитет, чтобы не дать мне присутствовать на следующем вопросе", — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она также сообщила, что в кабинет вместе с ней подошли еще трое членов Комитета, однако их тоже не пустили. После окончания выступления Малыша, когда дверь открыли, Безугла смогла зайти в помещение, однако заседание на этом завершили.
"Комитет закрылся, чтобы не дать мне присутствовать на следующем вопросе. Это абсурд. Если так будет продолжаться, комитет должен быть распущен", — отметила она.
Во время пленарного заседания 9 октября ситуация стала предметом обсуждения среди коллег-депутатов. В частности, Федор Вениславский предложил Комитету по вопросам здравоохранения разработать алгоритм действий аппарата Рады "на случай, когда депутат долго стучится в закрытую дверь разными частями тела, что угрожает его жизни и здоровью".
В ответ на запрос "Телеграфа" о комментарии Марьяна Безуглая ограничилась лаконичным ответом:
Зачем? Истерика у него. Я все уже написала
