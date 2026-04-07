Відсидів два терміни, а потім одружився: яким було весілля Януковича з Людочкою

У шлюбі вони прожили 46 років

Історія кохання Віктора та Людмили Янукович почалася на заводі в Єнакієвому. А їхнє весілля відбулося майже одразу після його звільнення з колонії.

Ба більше, за його плечима вже було два терміни ув'язнення. "Телеграф" вирішив з'ясувати, яким було весілля майбутнього президента і першої леді України.

Як познайомився Янукович з майбутньою дружиною

Знайомство Віктора Януковича та Людмили Янукович відбулося у рідному для нього Єнакієвому в 1969 році. Вони обоє працювали на металургійному заводі.

За спогадами Людмили, якими вона ділилася в інтерв’ю, їхнє знайомство сталося досить буденно. Під час роботи вона травмувала ногу, і Янукович допоміг їй дістатися до травмпункту. Саме тоді він узяв її контакт — і з цього почалося спілкування. Згодом між ними виникла взаємна симпатія, а вже невдовзі вона запросила його до себе додому на святкування Нового року, де й відбулося знайомство з її родиною.

Незадовго Янукович освідчився Людмилі. Весілля відбулося у 1971 році, тоді Віктору був 21 рік, а Людочці — 19. Однак одружилися вони не відразу після освічення, бо у 1970 році Федорович вдруге загримів до в'язниці — за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

На весіллі наречений був одягнений у чорний костюм, а наречена — у білу сукню та фату. Свій лук Людочка доповнила вінком.

Повінчалася пара після 26 років шлюбу. Цікаво, що це сталося, коли Янукович почав будувати кар'єру політика, у 1997 році.

Проте відоме подружжя розірвало шлюб у 2017 році. Як повідомлялося тоді, кілька років до розлучення вони не мешкали разом.

