Отсидел два срока, а потом женился: какой была свадьба Януковича с Людочкой (фото)
В браке они прожили 46 лет
История любви Виктора и Людмилы Янукович началась на заводе в Енакиево. А их свадьба состоялась почти сразу после его освобождения из колонии.
Более того, за его плечами уже было два срока заключения. "Телеграф" решил выяснить, какой была свадьба будущего президента и первой леди Украины.
Как познакомился Янукович с будущей женой
Знакомство Виктора Януковича и Людмилы Янукович состоялось в родном для него Енакиево в 1969 году. Они оба работали на металлургическом заводе.
По воспоминаниям Людмилы, которыми она делилась в интервью, их знакомство произошло довольно обыденно. Во время работы она травмировала ногу, и Янукович помог ей добраться до травмпункта. В это время он взял ее контакт — и с этого началось общение. Впоследствии между ними возникла взаимная симпатия, а вскоре она пригласила его домой на празднование Нового года, где и состоялось знакомство с ее семьей.
Незадолго Янукович сделал предложение Людмиле. Свадьба состоялась в 1971 году, тогда Виктору был 21 год, а Людочке — 19. Однако поженились они не сразу после предложения, потому что в 1970 году Федорович вторично загремел в тюрьму за нанесение телесных повреждений средней тяжести.
На свадьбе жених был одет в черный костюм, а невеста – в белое платье и фату. Свой лук Людочка дополнила венком.
Обвенчалась пара после 26 лет брака. Интересно, что это произошло, когда Янукович начал строить карьеру политика в 1997 году.
Однако известные супруги расторгли брак в 2017 году. Как сообщалось тогда, несколько лет до развода они не жили вместе.
