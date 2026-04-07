Отсидел два срока, а потом женился: какой была свадьба Януковича с Людочкой (фото)

В браке они прожили 46 лет

История любви Виктора и Людмилы Янукович началась на заводе в Енакиево. А их свадьба состоялась почти сразу после его освобождения из колонии.

Более того, за его плечами уже было два срока заключения. "Телеграф" решил выяснить, какой была свадьба будущего президента и первой леди Украины.

Как познакомился Янукович с будущей женой

Знакомство Виктора Януковича и Людмилы Янукович состоялось в родном для него Енакиево в 1969 году. Они оба работали на металлургическом заводе.

Виктор Янукович и Людмила Янукович. Фото: Getty Images

По воспоминаниям Людмилы, которыми она делилась в интервью, их знакомство произошло довольно обыденно. Во время работы она травмировала ногу, и Янукович помог ей добраться до травмпункта. В это время он взял ее контакт — и с этого началось общение. Впоследствии между ними возникла взаимная симпатия, а вскоре она пригласила его домой на празднование Нового года, где и состоялось знакомство с ее семьей.

Виктор Янукович и Людмила Янукович в молодости. Фото из открытых источников

Незадолго Янукович сделал предложение Людмиле. Свадьба состоялась в 1971 году, тогда Виктору был 21 год, а Людочке — 19. Однако поженились они не сразу после предложения, потому что в 1970 году Федорович вторично загремел в тюрьму за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

На свадьбе жених был одет в черный костюм, а невеста – в белое платье и фату. Свой лук Людочка дополнила венком.

Виктор и Людмила Янукович на свадьбе

Обвенчалась пара после 26 лет брака. Интересно, что это произошло, когда Янукович начал строить карьеру политика в 1997 году.

Виктор и Людмила Янукович обвенчались. Фото из сети

Однако известные супруги расторгли брак в 2017 году. Как сообщалось тогда, несколько лет до развода они не жили вместе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блоггер показала "тайную комнату" в Межигорье. Неужели Янукович был настолько набожным?