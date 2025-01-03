Там само знаходиться особняк Януковича: де живе один із головних рупорів пропаганди Лавров (фото)

На ці апартаменти путіністу довелося б накопичувати понад 100 років

Голова МЗС Росії Сергій Лавров непогано живе за російського диктатора Путіна. У 74-річного рупора Кремля за документами офіційно є в нерухомості квартира в центрі Москви, а також особняк у підмосковному селі. Там після втечі з України оселився Віктор Янукович.

Батько Сергія Лаврова був вірменином із Тбілісі. Він народився в вірменському районі Авлабар (на вулиці Араратській) і провів там дитинство. Пізніше разом із матір’ю Лавров переїхав до Москви. До речі, справжнє прізвище путініста – Калантаров (або Калантарян).

Квартира Лаврова у "домі друзів Путіна"

Сьогодні дипломат мешкає на Тверському бульварі в Москві за адресою Шведський тупик, 3. Квартира міністра займає 248 квадратних метрів. І хоча 11-поверховий будинок виглядає скромно, він є одним із найдорожчих у країні-агресорці за вартістю за квадратний метр.

"Дім друзів Путіна" у центрі Москви

Будівля отримала прізвисько "дім друзів Путіна", оскільки серед сусідів Лаврова та його родини — найближчі соратники Путіна: керівник "Роснафти" Ігор Сєчин, голова підсанкційного банку ВТБ Андрій Костін та інші путінські лизоблюди.

Будівля цілодобово охороняється ФСТ (Федеральна служба охорони РФ), а територію оточує високий паркан. Там є парковка, дитячий майданчик та сучасний конференц-зал для ділових зустрічей.

Сусідство з Януковичем

Лавров також є власником дачі площею 499 кв.м, розташованої на ділянці у 28,4 сотки. Триповерховий особняк розташований у престижному підмосковному котеджному селищі "Ландшафт" у селі Жуківка, поряд із Барвихою. Це саме селище, за даними журналістів видання The Insider за 2020 рік, стало місцем купівлі будинку експрезидентом України Віктором Януковичем.

Особняк Лаврова знаходиться у котеджному селищі "Ландшафт"

Котедж знаходиться під цілодобовою ФСТ. На ділянці є мінісад у японському стилі, з доріжками із підсвічуванням. Задній двір – це парковий простір із садом.

Не по кишені

Триповерховий особняк площею 499 квадратних метрів і квартира 248 квадратних метрів у престижному будинку в центрі Москви, що належать Лаврову, мають загальну ринкову вартість 600 мільйонів рублів. Як вважають журналісти, Лаврову довелося б накопичувати на всю нерухомість понад 100 років.

До речі, забезпечує житлом Сергій Лавров не лише свою сім’ю, а й коханку. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає Світлана Полякова та чим вона займається.