Там само знаходиться особняк Януковича: де живе один із головних рупорів пропаганди Лавров (фото)
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На ці апартаменти путіністу довелося б накопичувати понад 100 років
Голова МЗС Росії Сергій Лавров непогано живе за російського диктатора Путіна. У 74-річного рупора Кремля за документами офіційно є в нерухомості квартира в центрі Москви, а також особняк у підмосковному селі. Там після втечі з України оселився Віктор Янукович.
Батько Сергія Лаврова був вірменином із Тбілісі. Він народився в вірменському районі Авлабар (на вулиці Араратській) і провів там дитинство. Пізніше разом із матір’ю Лавров переїхав до Москви. До речі, справжнє прізвище путініста – Калантаров (або Калантарян).
Квартира Лаврова у "домі друзів Путіна"
Сьогодні дипломат мешкає на Тверському бульварі в Москві за адресою Шведський тупик, 3. Квартира міністра займає 248 квадратних метрів. І хоча 11-поверховий будинок виглядає скромно, він є одним із найдорожчих у країні-агресорці за вартістю за квадратний метр.
Будівля отримала прізвисько "дім друзів Путіна", оскільки серед сусідів Лаврова та його родини — найближчі соратники Путіна: керівник "Роснафти" Ігор Сєчин, голова підсанкційного банку ВТБ Андрій Костін та інші путінські лизоблюди.
Будівля цілодобово охороняється ФСТ (Федеральна служба охорони РФ), а територію оточує високий паркан. Там є парковка, дитячий майданчик та сучасний конференц-зал для ділових зустрічей.
Сусідство з Януковичем
Лавров також є власником дачі площею 499 кв.м, розташованої на ділянці у 28,4 сотки. Триповерховий особняк розташований у престижному підмосковному котеджному селищі "Ландшафт" у селі Жуківка, поряд із Барвихою. Це саме селище, за даними журналістів видання The Insider за 2020 рік, стало місцем купівлі будинку експрезидентом України Віктором Януковичем.
Котедж знаходиться під цілодобовою ФСТ. На ділянці є мінісад у японському стилі, з доріжками із підсвічуванням. Задній двір – це парковий простір із садом.
Не по кишені
Триповерховий особняк площею 499 квадратних метрів і квартира 248 квадратних метрів у престижному будинку в центрі Москви, що належать Лаврову, мають загальну ринкову вартість 600 мільйонів рублів. Як вважають журналісти, Лаврову довелося б накопичувати на всю нерухомість понад 100 років.
До речі, забезпечує житлом Сергій Лавров не лише свою сім’ю, а й коханку. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає Світлана Полякова та чим вона займається.