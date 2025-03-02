Провалився під лід посеред озера: за яких обставин загину син втікача Януковича

Віктор Вікторович Янукович загинув на Байкалі

Віктор Вікторович Янукович — молодшого сина колишнього президента-втікача, який похований у тимчасово окупованому Криму. Його ім’я нерідко з'являлося у новинах поряд із його батьком, хоча сам він завжди залишався менш публічною особою. Його загибель у 2015 році стала загадкою для багатьох, адже одні вважають її нещасним випадком, а інші — підставним убивством.

Він був народним депутатом від Партії регіонів та просував проросійські наративи. "Телеграф" з’ясував, за яких обставин загинув Віктор Янукович-молодший.

Що відомо про сина Януковича

Віктор Янукович-молодший народився 16 липня 1981 року. За освітою він був інженером — закінчив Донецький національний університет. Прославився він у сфері бізнесу та спорту. Зокрема, активно займався автоперегонами — брав участь у чемпіонатах України з кільцевих перегонів, виступав у професійних командах, і навіть здобував призові місця.

Також Віктор був народним депутатом України від "Партії регіонів" у кількох скликаннях Верховної Ради. Його політична діяльність часто сприймалася скептично, адже дехто вважав його присутність у парламенті наслідком родинних зв'язків, а не особистих досягнень.

До того, як податися у Верховну Раду, син президента-втікача був організатором SMS-референдуму "За русский язык". Він полягав у тому, щоб російська мова стала другою державною серед молоді.

За яких обставин загинув син Віктора Януковича

Трагічна загибель Віктора Януковича-молодшого сталася 20 березня 2015 року. За офіційними повідомленнями, він потонув у водах озера Байкал у Росії. За даними, оприлюдненими російськими ЗМІ та підтвердженими деякими українськими джерелами, Янукович-молодший перебував за кермом мікроавтобуса, який, рухаючись по льоду озера, провалився під воду. Разом із ним в машині були ще кілька людей, яким вдалося врятуватися, але сам Віктор загинув.

Ця смерть викликала багато чуток і домислів. Через політичний статус родини Януковичів, їхню втечу до Росії після Революції Гідності, а також загальну атмосферу недовіри, в суспільстві поширювалися версії про можливі політичні мотиви загибелі або навіть інсценування смерті. Однак жодних офіційних підтверджень цим припущенням не було.

Поховали син Януковича в окупованому Криму. Він похований у Севастополі на Братському кладовищі, де нині мешкає його мати, Людмила Янукович. На похороні був присутній і Віктор Янукович-старший. Могила оформлена пам’ятником із чорного мармуру, перебуває під цілодобовою охороною, обладнана камерами та гучномовцями, а поруч чергує собака.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила сина Віктора Януковича. Його могила перебуває під постійною охороною — вона оснащена камерами та гучномовцями. Її також охороняє пес. Місце поховання нагадує майбутній родинний склеп.