Колишня прес-секретарка Зеленського заступилася за Навальну: у відповідь їй "прилетіло" від українців

Користувачі почали залишати гнівні коментарі під її постом

Колишня прес-секретарка українського президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заступилася за вдову померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального Юлію. Поява Навальної на обкладинці Time викликала критику багатьох українців, які пам'ятають неоднозначні заяви її чоловіка. Мендель засудила тих, хто знущається з вдови.

Свої думки з цього приводу Мендель написала у мережі. Відповідний пост з’явився в соцмережі Х (колишній Twitter – ред.,).

"Усі ті люди, які знущаються з Навальної за те, що він потрапила в TIME, ви почуваєтеся героями?", — написала вона.

Реакція українців не забарилася. Користувачі стали залишати гнівні коментарі під її постом: "Видали і не позорься"; "У мене такса не так лайном обмазується як ти!"; "Ти шо *банута"; "А ви точно з України? бо таке відчуття, що ви русня".

Нагадаємо, що дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія увійшла до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією TIME та дала інтерв’ю виданню, під час якого розкритикувала Україну. Вона вважає, що фраза "хороший руський" — погана, а Україна просто не хоче шукати антивоєнних росіян.

Навальна додала, що звичайні українці нібито розуміють, що не всі росіяни проти них налаштовані. Однак, на її думку, й українському уряду не слід забути про цих людей, оскільки це "не війна Росії, а війна Путіна".

Раніше "Телеграф" розповідав читачам про те , хто така Юлія Навальна і що вона має намір робити після смерті її чоловіка.