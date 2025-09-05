"Газпром" сидить у злиднях. Де Росії взяти гроші на непотрібний Китаю газогін

Газогін "Сила Сибіру-2" протягнеться на 7 тис. кілометрів, що виллється в чималу копієчку

Заяви російських чиновників про підписання меморандуму щодо будівництво газогону "Сила Сибіру – 2" дуже далекі від реалій, адже у РФ нема грошей на прокладання нової гілки завдовжки 7 тис. кілометрів. Тож сподіватися, що поставки нових обсягів "блакитного" палива в Китай змінять економіку світу чи поліпшать економічну ситуацію в Росії – поки марно.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, про що мовчить меморандум.

За його словами, в меморандумі нема жодної згадки про фактичну ціну газу, а глава РАО "Газпром" Олексій Міллер заявив, що всі комерційні речі будуть вирішувати потім. Тож будівництво починають, не маючи жодної уяви, скільки в підсумку Росія отримає.

— Причому, китайці в "Силі Сибіру – 2" не зацікавлені, бо відкрили родовище сланцевого газу на 158 млрд м³ газу. Тобто в них гострої необхідності закупівлі російського газу нема, — каже економіст

Він нагадав, що в найкращі часи Європа купувала у Росії до 200 млрд кубометрів газу на рік, на сьогодні через "Турецький потік" проходить 35 млрд. Але Туреччина не входить до ЄС. Тож сам Європейський Союз не купує нічого. І після зупинки на початку 2024-го року української ГТС російський природний газ геть відсутній на європейському ринку. Ще є скраплений газ, але він конкурує з американським.

— Тобто у "Газпрому" альтернативи нема. Їм треба шукати наступні ринки. "Сила Сибіру – 2" це отой спроба знайти цей ринок на китайському напрямку, — каже експерт.

За його словами, "Сила Сибіру – 1" транзитує 30 млрд кубометрів газу на рік і є намір збільшити до 38-40, але технологічно ця труба на сьогодні завантажена лише на 75%. Їй потрібна серйозна реконструкцію і нові компресори, а це — великі витрати.

— Чому я про то говорю? Тому що і будівництво труби на 7 000 км — це величезні інвестиції. І реконструкція першої "Сили Сибіру", це величезні кошти. А "Газпром" сьогодні збитковий, щоб погашати збитки — він продає нерухомість у Москві. Звідки буде брати? Та цілком імовірно, російський бюджет при наявності в нього коштів може дати кредит "Газпрому" для будівництва цих речей. Але це дуже нешвидка справа, — каже член Економічного дискусійного клубу.

Він нагадав, що питання будівництва другої "Сили Сибіру" порушували ще 10 роки тому, і тоді також підписали меморандум.

— Пройшло 10 років, хоч щось побудували? Ні. Тому я би не був дуже таким швидким з приводу того, що то щось [Росії] дасть в якійсь найближчій перспективі, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус у коментарі "Телеграфу" назвав проєкт "Сила Сибіру — 2" монопсонією, коли не Росія диктує умови Китаю, а покупець газу каже: або ви нам постачаєте за цією ціною, або не постачаєте.