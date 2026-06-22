Податок на OLX: які політичні сили поклали на українців додаткові витрати — аналіз

Скандальним законом про оподаткування цифрових платформ, більш відомим як "податок на OLX", депутати фактично дозволили залізти в кишеню кожного українця.

Передбачається сплата 10%-го збору, а саме – 5% податку на доходи та 5% військового збору. Це, вважають аналітики, спричинить здорожчання товарів і послуг, а також запустить маховик інфляції, що відчує кожна людина. Особливо за умови, що підвищення зарплат і пенсій, навіть мінімальних, не планується.

Експерти проаналізували, хто саме голосував за обурливе рішення.

Підвищення стягнень підтримав 241 народний депутат:

фракція "Слуга народу" (168);

"Довіра" (17);

депутатська група "За життя та мир" (16);

"Відновлення України" (13);

"За майбутнє" (12);

позафракційні (8);

"Голос" (6);

Міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика" (1).

Жодного голосу за податкові нововведення не дала фракція "Батьківщина", яка від самого початку назвала ініціативу "податковим геноцидом", а також "Євросолідарність".