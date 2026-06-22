Податок на OLX: які політичні сили поклали на українців додаткові витрати — аналіз
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Скандальним законом про оподаткування цифрових платформ, більш відомим як "податок на OLX", депутати фактично дозволили залізти в кишеню кожного українця.
Передбачається сплата 10%-го збору, а саме – 5% податку на доходи та 5% військового збору. Це, вважають аналітики, спричинить здорожчання товарів і послуг, а також запустить маховик інфляції, що відчує кожна людина. Особливо за умови, що підвищення зарплат і пенсій, навіть мінімальних, не планується.
Експерти проаналізували, хто саме голосував за обурливе рішення.
Підвищення стягнень підтримав 241 народний депутат:
- фракція "Слуга народу" (168);
- "Довіра" (17);
- депутатська група "За життя та мир" (16);
- "Відновлення України" (13);
- "За майбутнє" (12);
- позафракційні (8);
- "Голос" (6);
- Міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика" (1).
Жодного голосу за податкові нововведення не дала фракція "Батьківщина", яка від самого початку назвала ініціативу "податковим геноцидом", а також "Євросолідарність".