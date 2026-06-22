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Податок на OLX: які політичні сили поклали на українців додаткові витрати — аналіз

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Податок на OLX: які політичні сили поклали на українців додаткові витрати — аналіз Новина оновлена 22 червня 2026, 12:44

Скандальним законом про оподаткування цифрових платформ, більш відомим як "податок на OLX", депутати фактично дозволили залізти в кишеню кожного українця.

Передбачається сплата 10%-го збору, а саме – 5% податку на доходи та 5% військового збору. Це, вважають аналітики, спричинить здорожчання товарів і послуг, а також запустить маховик інфляції, що відчує кожна людина. Особливо за умови, що підвищення зарплат і пенсій, навіть мінімальних, не планується.

Експерти проаналізували, хто саме голосував за обурливе рішення.

схема зали ВР

Підвищення стягнень підтримав 241 народний депутат:

  • фракція "Слуга народу" (168);
  • "Довіра" (17);
  • депутатська група "За життя та мир" (16);
  • "Відновлення України" (13);
  • "За майбутнє" (12);
  • позафракційні (8);
  • "Голос" (6);
  • Міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика" (1).
інфографіка - хто голосував за податок на OLX

Жодного голосу за податкові нововведення не дала фракція "Батьківщина", яка від самого початку назвала ініціативу "податковим геноцидом", а також "Євросолідарність".

Теги:
#Батьківщина #Податки #OLX #Європейська солідарність