У Лукашенка кличуть українців переходити кордон: названо дві можливі причини

Експерти оцінили можливі мотиви

Білорусь заявила про готовність пропускати українців у свої ліси — за грибами та ягодами. Проте в Україні громадян уже попереджають про небезпеку та нагадують, що зараз діють обмеження у прикордонні.

"Телеграф" звернувся за коментарем до експертів, щоб дізнатися їх думки про цей крок від РБ — чи це була спроба приспати пильність України перед новою агресією або спроба задобрити Київ, а може спроба зберегти особу чи це і взагалі офіційний канал втечі для ухилістів.

Є два варіанти

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, у цій ситуації одне не виключає інше. Він упевнений, що глава Білорусі Олександр Лукашенко грає одразу за декількома напрямками.

"Єдине, не думаю, що це про ухилянтів. А от інше – може бути. З одного боку, задобрити Україну. А з іншого – вікволікти увагу. Можливо, набрати заручників", — каже він.

Співрозмовник зазначив, що все залежить від подальших кроків Білорусі.

"Очевидно, що нам на це не можна йти. Що ми й зробили", — резюмував політолог.

Ігор Рейтерович

"У Лукашенка нова реальність"

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що для Олександра Лукашенка останнім часом виникла нова реальність.

"Якщо він з лютого 22 року себе браво називав співагресором, то тепер змушений враховувати побажання України і усвідомлювати, що за одними побажаннями будуть наступні. Тому що він сам визнав, продемонструвавши слабкість, що Білорусь як на долоні", — зазначив співрозмовник.

Євген Магда

Магда каже, що Україна знайшла його "хворі місця". Йдеться про перспективу пошкодження чи знищення нафтопереробних заводів, які одразу завдадуть шкоди не лише білоруському бюджету, а й особисто Лукашенку.

"Тому він буде змушений маневрувати. В цьому питанні головне для України визначити, що ми за це хочемо. Ідеально — це припинення постачання Росії нафтопродуктів. А ще можна боротися за звільнення тих громадян Білорусі, "рейкових партизан", хто у справі "Гаюна" проходить, тобто ті, хто допомагав Україні. Це буде правильно і це буде більше піднімати наш авторитет, аніж просто погроза Лукашенку", — підсумував він.

Нагадаємо, що недавно в одному з нових інтерв’ю Лукашенко несподівано змінив тон щодо України і навіть вибачився перед Зеленським. За його словами, з боку Білорусі не буде жодних воєнних дій проти України.

До речі, у своїх останніх заявах Лукашенко говорив, що зустрічався у Мінську із представниками президента Володимира Зеленського.

"Ми разом домовилися, що Білорусь не має бути втягнута у війну проти України", — сказав він.

Крім того, він заявив, що Білорусі війна не потрібна, і з Україною вона воювати не стане.

"Ну яка Україна? Не про Україну мова. Ми розуміємо, з ким ми воюємо сьогодні. Хочуть миру? Давайте домовлятися по суті. Нам війна не потрібна. Нам і земель вистачає, і економіки нашої вистачає. Мир і тільки мир", — підсумував Лукашенко.

Білорусь запрошує за ягодами — передісторія

25 червня Прикордонний комітет Білорусі в Telegram повідомив, що "прикордонники готові забезпечити спрощену перепустку жителів України в білоруські ліси".

"Білорусь, керуючись принципами дружби та добросусідства та враховуючи потреби простих людей, за вказівкою Президента Республіки Білорусь опрацьовує механізми, які дозволять українським громадянам за багаторічною традицією відвідувати прикордонні території для збирання грибів та ягід у раніше встановлених місцях", — йдеться у повідомленні.

При цьому в пресслужбі заявили, що нібито білоруські прикордонники повністю готові забезпечити сезонну спрощену перепустку мешканців українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столінському районі Брестської області.

Існуюча система природних територій, що охороняються на Ольманах. Карта: wildlife

"Така практика реалізується не перший рік з урахуванням зацікавленості жителів прикордонних регіонів сусідньої країни. Ця категорія громадян України зможе перетнути кордон у трьох місцях спрощеної перепустки: "Мутвіца", "Хінічів", "Селище" на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно. Відповідну інформацію надіслано українській стороні дипломатичними каналами", — сказали в Прикордонному комітеті Білорусі.

Ольманські болота

У чому небезпека

Спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна зазначив, що наразі діють обмеження у прикордонні.

"Та й взагалі, кордон із Білоруссю — це небезпека в цілому ", — сказав він.

Також Демченко пояснив, що йдеться як про загрози для українців на території іншої держави (з боку Білорусі) та реальні фізичні перешкоди.

"Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білоруссю… Є й подальше нарощування інженерного та фортифікаційного зміцнення", — зазначив речник.

Андрій Демченко

Демченко оцінив заяву Прикордонного комітету, сказавши: "Це таке, напевно, задобрення з боку Білорусі, загалом їхньої ситуації. Адже вони підтримують Росію у війні проти нашої країни різними способами, у тому числі роботою різних технічних засобів у вигляді ретрансляторів, як це було нещодавно. І сподіваються, що цим Україна прийме таку пропозицію".

Водночас він наголосив, що поки Білорусь не перестане підтримувати Росію, жодних змін на кордоні не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібна ситуація із "привабливою" пропозицією для українців від Білорусі вже була у 2022 році. Тоді Лукашенко пропонував усім охочим відвідати заказник "Ольманські болота".