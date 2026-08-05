Зробіть це у свято 5 серпня, щоб у домі був спокій: головні заборони цього дня

Цього дня не варто давати необдуманих обіцянок і розпалювати конфлікти

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Цієї середи, 5 серпня, за новоюліанським календарем православні християни в Україні вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія (Євстигнія) Антіохійського. Він загинув у похилому віці за відкрите сповідування християнської віри.

Святий Євсигній народився в Антіохії та багато років служив у римському війську. Він був очевидцем знамення Хреста Господнього, яке побачив імператор Костянтин Великий перед вирішальною битвою.

Після завершення військової служби Євсигній присвятив себе молитві та християнському життю. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, святий відкрито засудив повернення до язичництва. За це його заарештували та стратили, коли йому було понад 100 років.

Традиції та прикмети 5 серпня

У народі день Євсигнія вважали вдалим для наведення ладу в оселі. Люди вірили, що цього дня потрібно позбутися непотрібних речей, завершити давні домашні справи та попросити пробачення у тих, кого могли ненароком образити.

ранкова роса довго не висихає — найближчими днями спека не відступить;

павуки плетуть багато великої павутини — осінь буде сухою та теплою;

ластівки літають низько над землею — незабаром задощить;

якщо вранці не чути співу птахів — погода різко зміниться;

зоряне небо вночі віщує кілька сонячних і теплих днів.

Зоряне небо віщує про теплі дні, фото згенероване ШІ

Що не можна робити 5 серпня

давати обіцянки, у виконанні яких ви не впевнені — вважалося, що порушене слово може надовго підірвати довіру людей;

— вважалося, що порушене слово може надовго підірвати довіру людей; викидати хліб або навмисно псувати їжу — це вважали поганою прикметою, що може накликати нестатки;

— це вважали поганою прикметою, що може накликати нестатки; починати серйозні суперечки з рідними — за повір'ям, конфлікт, який виник цього дня, буде важко владнати до кінця року;

— за повір'ям, конфлікт, який виник цього дня, буде важко владнати до кінця року; відкладати важливі справи "на потім" — у народі казали, що зволікання на Євсигнія затягує вирішення проблем;

— у народі казали, що зволікання на Євсигнія затягує вирішення проблем; заздрити чужим успіхам — вірили, що недобрі думки повертаються до людини власними невдачами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у серпні. Ми підготували календар важливих подій на останній місяць літа.