"Відлік йде на місяці": скільки часу Росія ще реально здатна воювати

Ветеран "Айдару" озвучив реалістичний термін

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Повномасштабна війна навряд чи триватиме ще чотири роки, однак розраховувати на її швидке завершення теж не варто. Запас міцності Росії поступово вичерпується, але через непередбачуваність рішень Володимира Путіна Україні слід готуватися щонайменше до кількох років боротьби.

Такою думкою в інтерв’ю "Телеграфу" поділився ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", Євген Дикий.

Детальніше читайте у матеріалі: "Україну рятує безумство Путіна: Євген Дикий про перспективи війни, мобілізацію та "Скелю"

"Відлік йде на місяці. Але одразу уточню: це не про "два-три тижні" Арестовича й не про два-три місяці. Я хочу бути обережним в оцінках, бо й у ворога можуть виявитися ресурси, на які ми зараз не розраховуємо, і навпаки — система може виявитися ще менш стійкою, ніж ми вважаємо. Такі приклади вже були — розпад Радянського Союзу", – пояснив військовий у відставці.

Євген Дикий. Фото: Відкриті джерела

На його думку, такий сценарій можливий і зараз, але краще на нього не закладатися, а розраховувати на довший час. Коли його питають, скільки нам ще воювати, відповідає: як мінімум три роки.

"Насправді я не бачу в Росії запасу навіть на ці три роки. Реально бачу рік-півтора, але множу цю оцінку на два, щоб перестрахуватися. Повномасштабна війна триває вже чотири з половиною роки — точно лишилося менше, ніж стільки ж. Їхні т.зв. політичні й економічні "еліти", генералітет — усі це чудово розуміють", – зауважив ветеран.

За словами Дикого, не розуміє цього лише диктатор, а рішення ухвалює саме він. Генералітет розуміє, що вони програ́ють цю війну — ще не програли, але вже програю́ть, і гарячково шукають вихід – як переломити тенденцію, яка не переламується.

"І поки все, що вони знайшли, — ракетні удари. Не знаєш що робити? Ну хоча б вдар ракетами", – сказав екскомандир роти "Айдару".

Він також заявив, що напад цивільних осіб на співробітників ТЦК не відрізняється від нападу росіян на фронті. При цьому ворог, який напав на українського солдата, повинен бути знищений.