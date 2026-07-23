Стріляти без попередження? В Україні пропонують змінити правила для представників ТЦК

При цьому все має фіксуватися на бодікамерах

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Напад цивільних осіб на співробітників ТЦК не відрізняється від нападу росіян на фронті. При цьому ворог, який напав на українського солдата, повинен бути знищений.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Телеграфу". "Україну рятує божевілля Путіна: Євген Дикий про перспективи війни, мобілізацію та "Скелю".

За його словами, всім військовослужбовцям ЗСУ має бути надано не просто право, а чітку інструкцію відкривати вогонь на поразку у разі нападу, що загрожує їхньому життю, здоров’ю чи майну. При цьому все має фіксуватися на бодікамерах, щоб підтвердити, що це справді була самооборона.

Має бути гарантія, що після цього військовослужбовці не будуть роками доводити свою невинуватість — саме тому багато хто зараз навіть не бере зброю на такі рейди, боячись стати "крайнім". Пріоритети мають бути чітко розставлені: під час війни ніхто не має права зазіхати на життя військового ЗСУ. Той, хто підняв руку на українського солдата, той має вмерти. І вибачте, в цьому сенсі "х*хол" з нашим паспортом і орк на фронті не відрізняються. Вони обоє під час війни зазіхнули на життя військовослужбовця ЗСУ Євген Дикий

Крім того, Дикий вважає, що вбивство ТЦКшників не можна прирівнювати до побутових інцидентів. За його словами, цим має займатись СБУ.

Були напади з вбивствами ТЦКашників, але ці вбивства розслідують як звичайне побутове вбивство. Так, ніби напад на ТЦКашника це те саме, що просто хтось когось по п'янці зарізав. Ні, це не те саме. Ці речі має розслідувати СБУ за статтею 111 "Державна зрада". Мають бути зразково-показові судові процеси. І при цьому я не заперечую проти зразково-показових, але чітко процедурних процесів проти тих ТЦКашників, по яких буде доведено, (не просто скаргами ухилянтів), а саме доведено, що вони десь когось катували. Але під час війни є принципова відмінність між відповідальністю за кримінальний злочин окремо взятого військовослужбовця і відповідальністю за організований напад на ЗСУ. Це різні вагові категорії. Євген Дикий

Євген Дикий/Фото: facebook.com/evgen.dykyj

Раніше українські офіційні особи жорстко відреагували на масову сутичку з ТЦК у Львові. Свою думку, зокрема, висловили керівник Офісу президента України Кирило Буданов та мер обласного центру Андрій Садовий.