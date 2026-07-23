"Отсчет идет на месяцы": сколько времени Россия еще реально способна воевать

Ветеран "Айдара" озвучил реалистичный срок

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Полномасштабная война вряд ли продлится еще четыре года, однако рассчитывать на ее скорое завершение тоже не стоит. Запас прочности России постепенно исчерпывается, но из-за непредсказуемости решений Владимира Путина Украине следует готовиться, по меньшей мере, к нескольким годам борьбы.

Таким мнением в интервью "Телеграфу" поделился ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", Евгений Дикий.

Подробнее читайте в материале: "Украину спасает безумие Путина: Евгений Дикий о перспективах войны, мобилизации и "Скале"

"Отсчет идет на месяцы. Но сразу уточню: это не о "двух-трех неделях" Арестовича и не о двух-трех месяцах. Я хочу быть осторожным в оценках, потому что и у врага могут оказаться ресурсы, на которые мы сейчас не рассчитываем, и наоборот — система может оказаться еще менее устойчивой, чем мы считаем. Такие примеры уже были – распад Советского Союза", – объяснил военный в отставке.

Евгений Дикий. Фото: Открытые источники

По его мнению, такой сценарий возможен и сейчас, но лучше на него не закладываться, а рассчитывать на более долгое время. Когда его спрашивают, сколько нам воевать, отвечает: как минимум три года.

"На самом деле я не вижу у России запаса даже на эти три года. Реально вижу год-полтора, но умножаю эту оценку на два, чтобы перестраховаться. Полномасштабная война длится уже четыре с половиной года — точно осталось меньше, чем столько же. Их т.н. политические и экономические "элиты", генералитет – все это прекрасно понимают", – заметил ветеран.

По словам Дикого, не понимает этого только диктатор, а решение принимает именно он. Генералитет понимает, что они проигрывают эту войну — еще не проиграли, но уже проигрывают, и лихорадочно ищут выход – как переломить непреломляемую тенденцию.

"И пока все, что они нашли — ракетные удары. Не знаешь что делать? Ну хотя бы ударь ракетами", — сказал экс-командир роты "Айдара".

Он также заявил, что нападение гражданских лиц на сотрудников ТЦК не отличается от нападения россиян на фронте. При этом напавший на украинского солдата враг должен быть уничтожен.