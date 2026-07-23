Укр

"Отсчет идет на месяцы": сколько времени Россия еще реально способна воевать

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 23 июля 2026, 16:43
Владимир Путин. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ветеран "Айдара" озвучил реалистичный срок

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Полномасштабная война вряд ли продлится еще четыре года, однако рассчитывать на ее скорое завершение тоже не стоит. Запас прочности России постепенно исчерпывается, но из-за непредсказуемости решений Владимира Путина Украине следует готовиться, по меньшей мере, к нескольким годам борьбы.

Таким мнением в интервью "Телеграфу" поделился ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", Евгений Дикий.

Подробнее читайте в материале: "Украину спасает безумие Путина: Евгений Дикий о перспективах войны, мобилизации и "Скале"

"Отсчет идет на месяцы. Но сразу уточню: это не о "двух-трех неделях" Арестовича и не о двух-трех месяцах. Я хочу быть осторожным в оценках, потому что и у врага могут оказаться ресурсы, на которые мы сейчас не рассчитываем, и наоборот — система может оказаться еще менее устойчивой, чем мы считаем. Такие примеры уже были – распад Советского Союза", – объяснил военный в отставке.

Евгений Дикий
Евгений Дикий. Фото: Открытые источники

По его мнению, такой сценарий возможен и сейчас, но лучше на него не закладываться, а рассчитывать на более долгое время. Когда его спрашивают, сколько нам воевать, отвечает: как минимум три года.

"На самом деле я не вижу у России запаса даже на эти три года. Реально вижу год-полтора, но умножаю эту оценку на два, чтобы перестраховаться. Полномасштабная война длится уже четыре с половиной года — точно осталось меньше, чем столько же. Их т.н. политические и экономические "элиты", генералитет – все это прекрасно понимают", – заметил ветеран.

По словам Дикого, не понимает этого только диктатор, а решение принимает именно он. Генералитет понимает, что они проигрывают эту войну — еще не проиграли, но уже проигрывают, и лихорадочно ищут выход – как переломить непреломляемую тенденцию.

"И пока все, что они нашли — ракетные удары. Не знаешь что делать? Ну хотя бы ударь ракетами", — сказал экс-командир роты "Айдара".

Он также заявил, что нападение гражданских лиц на сотрудников ТЦК не отличается от нападения россиян на фронте. При этом напавший на украинского солдата враг должен быть уничтожен.

Теги:
#Украина #Россия #Евгений Дикий #Окончание войны