Зеленський запропонував Федорову неіснуючу посаду
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Колишньому міністру запропонували співпрацювати з Генштабом та Міноборони
Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Глава держави хоче, щоб ексміністр залишився у його команді.
Про це у четвер, 23 липня, Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє "Телеграф". Детальніше читайте у статті: "Майбутнє Федорова, заміна Сирського та переговори з Росією: Зеленський зробив низку важливих заяв".
Примітно, що Зеленський запропонував Федорову неіснуючу посаду — віцепрем'єр-міністр України з військових новацій. Ймовірно, цю посаду зроблять спеціально для колишнього міністра.
Моя позиція – всі повинні залишатись в команді не тільки моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо.
Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали й бороли всі виклики.
Я вважаю, що в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада, віцепрем'єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом міністерства оборони, з керівництвом нашої армії, і з генштабом, і безумовно з президентом України.
Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.
Нагадаємо, після звільнення Федорова українці влаштували картонний майдан 2.0, виступивши проти цього рішення президента. Серія протестів у результаті призвела до заміни головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський залишив свою посаду, а на його місце був призначений Михайло Драпатий.