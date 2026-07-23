Зеленський запропонував Федорову неіснуючу посаду

Моя позиція – всі повинні залишатись в команді не тільки моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо.

Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали й бороли всі виклики.

Я вважаю, що в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада, віцепрем'єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом міністерства оборони, з керівництвом нашої армії, і з генштабом, і безумовно з президентом України.

Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.