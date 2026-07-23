До зими війна не закінчиться? Коли насправді можуть початися переговори з Путіним

Експерти розповіли, до якого сценарію варто готуватись

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Осінь поточного року може стати тим періодом, коли в України та Росії може з’явитися вікно можливостей для переговорів, проте говорити про швидке завершення війни поки що передчасно.

Такий висновок у коментарі "Телеграфу" зробили експерти, оцінюючи перспективи найближчих місяців. Вони прокоментували нещодавню заяву радника Офісу президента Сергія Лещенка.

Зокрема, ми поцікавилися у співрозмовників, наскільки реалістичним є такий сценарій, чи справді восени можливе уповільнення бойових дій, поява в Росії інтересу до переговорів і наскільки вигідним для України буде припинення вогню по нинішній лінії зіткнення.

Лінія фронту. Карта: DeepState

Для розуміння ситуації:

Лещенко в одному з телеефірів заявив, що активна фаза війни може завершитися вже в найближчі два-три місяці через зміну погоди на фронті та тиск на Росію.

Зараз спостерігається певний затишок у переговорах, але після завершення активної фази бойових дій ситуація може змінитися.

Крім того, він сказав, що українські "далекобійні санкції" мають посилити вплив на Росії. За словами Лещенка, має змусити росіян переосмислити ситуацію.

"Тобто їхня економіка має відчути цей удар. І суспільство має відчути і зрозуміти, що якщо воно, російське суспільство, не приводитиме самого Путіна до свідомості, то їм, самим росіянам, буде від цього тільки гірше", — підсумував Лещенко.

Є дві стратегії

В ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко сказав, що зараз існує дві стратегії Сил оборони та загалом держави.

"Перша — це справді тиск на фронті, зупиняючи ворога, завдаючи йому максимальних втрат, зриваючи наступальні зусилля супротивника, плюс нашими далекобійними ударами, морською блокадою та виникненням економічних проблем та проблем у військовій економіці Росії натиснути та створити передумову, щоб Путін був готовий до переговорів у листопаді. А на цей момент буде етап ескалації", — пояснює він.

Олександр Мусієнко

Якщо цей план не спрацює, це стане зрозуміло вже у вересні-жовтні. За словами Мусієнка, індикатором може бути додаткова мобілізація в Росії, це означає, що війна переходить у зимовий період. У такому разі вікно можливостей для переговорів може з’явитися наступної весни.

"Тобто, ось таких два сценарії подій можуть бути. Ну, а фактично на сьогоднішній день ще є шанс запустити процеси, щоб це було реалізовано за Планом А. Але я більше схиляюся до того, що нам потрібно готуватися, що війна переходитиме в зимові умови: готувати відповідно наші стратегії для того, щоб протидіяти ворогові, продовжувати володіти ініціативою на фронті, продовжувати завдавати ударів по об'єктах, які мають стратегічне значення для російської військової економіки та військово-промислового комплексу", — підсумував експерт.

Чому найближчі 2–3 місяці називають визначальними

Співзасновниця та керівник аналітичного відділу Українського центру безпеки та співробітництва Оксана Кузан у коментарі "Телеграфу" нагадала, що раніше президент Володимир Зеленський говорив про існування "вікна можливостей" для переговорів із Росією щодо завершення війни. Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що мирний процес не законсервований, а сповільнений.

За її словами, з огляду на вчорашні обговорення президента та представників Вашингтона, зустрічі делегації США та Росії на Філіппінах, переговорний процес може знову відновитися, на тлі посилення ескалації з обох боків.

"В першому півріччі 2026 року темпи просування російської окупаційної армії впали до найнижчого рівня з 2023 року та склали в середньому 130 кв км за місяць. Не дивлячись на відсутність просувань Росія продовжує нарощувати кількість штурмових дій — з квітня цей показник невпинно зростає та вже перевищив 7 тисяч на місяць, однак це не приносить їм здобутків. Ворог щомісяця втрачає близько 30 тисяч осіб, це стільки ж людей, скільки і рекрутує за цей проміжок", — зазначила Кузан.

Крім того, до відсутності значних успіхів на фронті Україна продовжує завдавати ударів середньої та великої дальності в рамках кампаній "логістичний локдаун" та виснаження ворожої економіки.

"Сили оборони на щомісячній основі завдають ударів по російським НПЗ, об’єктам військово-промислового комплексу та логістиці. Втрати потужностей переробки нафти вже оцінюються на рівні 40%, а збитки від ударів по логістичним складам налічують мільярди доларів США. З кожним ураженням Росія стає ще більш вразливою, що не дозволяє їй займати "позицію сили" та диктувати власні умови в контексті мирних перемовин. В разі продовження таких тенденцій, ворог об'єктивно постане перед необхідністю брати оперативну паузу для відновлення резервів та стабілізації власної економіки", – каже співрозмовниця.

Оксана Кузан

Вона додала, що нинішні темпи ескалації ударів та втрата ініціативи з боку Росії на значних ділянках поля бою дозволяють говорити про відкриття "вікна можливостей" у найближчі місяці.

"Саме тому слова про "2-3 місяці" сьогодні виглядають реалістичними, але цей розрахунок ґрунтується на поєднанні двох ключових факторів. Перший — це згадане вище деяке ресурсне виснаження російської армії, сповільнення темпів просування. Другий — це "сезонність фронту": з початком жовтня і протягом листопада погодні умови критично ускладнюють ведення інтенсивних механізованих штурмів і розтягують логістику. Тому завмирання активних бойових дій у цей період є не просто ймовірним, а цілком закономірним", — вважає Кузан.

На її думку, Росія шукатиме способи легітимізувати зупинку на фронті, щоб виграти час для перегрупування, накопичення техніки, навчання новобранців та відновлення ракетного арсеналу. Тобто бажання переговорів буде продиктоване не прагненням стабільного світу, а можливістю підготувати військо до нових наступів.

"Україна ж в свою чергу завжди говорила про готовність до реального мирного процесу за першочергової умови — зупинки вогню та просування по нинішній лінії фронту. Подальші будь-які мирні перемовини можуть бути реалізовані виключно ж за надання надійних гарантій безпеки. Допоки ж ми не отримали жодних гарантій — немає предметної дискусії. Основна мета – не дати РФ можливість обманути Україну та наших партнерів, щоб після короткої перерви Москва не могла розпочати нові бойові дії, новий наступ", — резюмувала співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв про важку зиму, посаду Михайла Федорова, про Олександра Сирського та багато іншого.