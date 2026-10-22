Росії Путіну було замало. Зеленський відповів, коли в Кремлі зміниться влада

Чи дочекається Росія нового президента

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Володимир Зеленський став гостем подкасту The Diary Of A CEO. В інтерв’ю він розповів, чи можлива зміна влади в Росії та чому, на його думку, Путіну виявилося замало самої Росії.

Президент також пояснив, як радянське минуле російського президента пов’язане з його політичними амбіціями. Більше читайте у матеріалі: Буча, помилка з Кримом та стосунки з Трампом: Зеленський розповів, чи могла "велика" війна не розпочатися

Чи зміниться влада в Росії

На думку Зеленського, нинішня система влади в Росії настільки залежить від Путіна, що передача президентських повноважень за його життя видається малоймовірною.

"Послухайте, ми маємо справу з людиною і з системою, яка до кінця його днів триматиметься за нього, а він за неї, тому що тільки коли його життя закінчиться, він покине Кремль і передасть… ну, фізично передасть, природно передасть владу. Я в цьому більш ніж певен".

Чого насправді прагне Путін

Радянське минуле російського президента та його ставлення до розпаду СРСР Зеленський розглядає як важливий ключ до розуміння його політичних амбіцій. Путін раніше називав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.

"Радянський Союз розпався, але ностальгія за Радянським Союзом залишилася в людей. Путін був президентом Росії, і він поставив собі за мету… він чисто радянська людина, дуже радянська людина. Він був офіцером розвідки. Він працював у КДБ у Німеччині тощо. Він сказав — і це його дуже відома фраза — що найбільшою катастрофою 20 століття у світі був розпад Радянського Союзу. І все це свідчить про те, що Росії йому просто було замало".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський розповів, чи могла "велика" війна не розпочатися.