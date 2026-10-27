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Спочатку Путін, потім Зеленський: європейські лідери відкрили новий етап переговорів

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 27 жовтня 2026, 12:25

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Російський глава Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Як повідомив Стубб, розмова була "відкритою і змістовною", а Йонас Гар Стере заявив, що йшлося про деескалацію "українського конфлікту".

Розмова була присвячена майбутнім переговорам Росії, США та України в Абу-Дабі.

Наразі йде розмова Владимра Зеленського зі Стубом та Стере.

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