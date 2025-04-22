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Не дорого та ефективно: полийте огірки цим добривом для щедрого врожаю

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як підгодувати огірки дріжджами Новина оновлена 22 квітня 2025, 20:49
Як підгодувати огірки дріжджами. Фото Колаж Телеграфа/freepik

Рослини потрібно поливати під корінь

Вирощування огірків вимагає уваги до безлічі нюансів — від смаку самих плодів до їхньої кількості. Щоб уникнути неприємної гіркоти й досягти щедрого врожаю, важливо не лише стежити за умовами, але й правильно вибирати добрива для підживлення овочів.

Замість "хімії" можна використовувати саморобний засіб, який чудово впорається із завданням. Детальніше, як і чим правильно підгодовувати огірки, розповіли у матеріалі Actualno.

Як підгодувати огірки дріжджами — що потрібно знати

Для огірків дріжджове підживлення вважається одним з найефективніших, адже воно не тільки живить рослини, а й оздоровлює ґрунт. Завдяки активним речовинам у складі дріжджів посилюється розвиток кореневої системи, прискорюється ріст, а також покращується захист від хвороб.

Для приготування розчину візьміть: пакетик сухих дріжджів (10–12 г), ½ склянки цукру та 5 літрів води. Усі інгредієнти потрібно змішати та залишити на 1-3 дні для бродіння. Потім 1 склянку одержаного розчину потрібно розвести у відрі води. Рослини потрібно поливати під корінь.

Як підгодувати огірки дріжджами
Як підгодувати огірки дріжджами, Фото: freepik

Це підживлення слід використовувати тричі: коли розсада прижилася і з’явилися листочки, на початку цвітіння і після першої хвилі плодоношення. Таке не дороге, але ефективне підживлення допоможе збільшити шанси на щедрий урожай.

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Теги:
#Урожай #Огірки #Підживлення #Дріжджі