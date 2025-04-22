Відмова від територій, контроль над ЗАЕС та вступ до НАТО: заяви Зеленського

Глава країни дає брифінг

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від своїх територій, зокрема Криму. За його словами, позиція держави залишається незмінною — Київ юридично не визнає російську окупацію півострова.

Коментуючи майбутню зустріч у Лондоні, Зеленський під час брифінгу наголосив, що переговори стосуватимуться виключно питань, на які має мандат українська делегація, включно з частковим або повним припиненням вогню. Президент також заявив, що вступ України до НАТО не може бути заблокований жодною країною, окрім членів Альянсу, та відкинув ідею зовнішнього контролю над ЗАЕС, наголосивши, що оператором станції може бути лише Україна.

"Москва не готова до того, до чого ми готові. Вона впевнена, що ми не готові до швидких, правильних та сильних кроків. За час цієї війни їхні розвідки вже могли зрозуміти наші дії, наш психологічний портрет. А — якщо ми прийняли рішення, ми діємо. B — ми їх не боїмось. С — ми конкретно відповідаємо на їхні запитання. (…) Коли вони роблять закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку, щоб показати своє лідерство. Я вважаю, що Америка — реальний лідер, ми хочемо, щоб вони приймали участь та тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо росіяни завтра припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто на словах", — сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський анонсував продовження діалогу з міжнародними партнерами щодо співпраці Росії та Китаю, а також майбутні зустрічі з лідерами G20, зокрема главами держав Південної Африки, Польщі, Чехії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Німеччини та США. Щодо угоди про надра, президент зазначив, що наразі тривають юридичні консультації, і жодних рішень про підписання ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час переговорів у Лондоні 23 квітня українські та європейські дипломати розглядатимуть пропозиції США щодо мирного врегулювання з Росією, серед яких — потенційне визнання Криму російською територією.