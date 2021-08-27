День сала: смішні листівки та привітання зі святом

27 серпня в Україні відзначають День сала

Сало — один із головних та найулюбленіших українських національних продуктів, який є практично на кожному українському столі. Українці люблять його у будь-якому вигляді: і солоне, і сире, і копчене, і запечене, і перемелене з часником. Тому не дивно, що сало в Україні має своє свято, яке відзначається 27 серпня.

Зазначимо, що сало — це дуже корисний продукт, який містить багато вітамінів: А, Е, D, F, мікроелемент селен і арахідонову кислоту. Тому не забудьте сьогодні на честь свята з’їсти шматочок сала.

"Телеграф" підготував добірку вітальних листівок та картинок зі святом сала, щоб Ви могли привітати своїх рідних та близьких.

Вітання з днем сала

