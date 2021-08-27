День сала: смішні листівки та привітання зі святом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 16854
27 серпня в Україні відзначають День сала
Сало — один із головних та найулюбленіших українських національних продуктів, який є практично на кожному українському столі. Українці люблять його у будь-якому вигляді: і солоне, і сире, і копчене, і запечене, і перемелене з часником. Тому не дивно, що сало в Україні має своє свято, яке відзначається 27 серпня.
Зазначимо, що сало — це дуже корисний продукт, який містить багато вітамінів: А, Е, D, F, мікроелемент селен і арахідонову кислоту. Тому не забудьте сьогодні на честь свята з’їсти шматочок сала.
"Телеграф" підготував добірку вітальних листівок та картинок зі святом сала, щоб Ви могли привітати своїх рідних та близьких.