День сала: смешные открытки и поздравления с праздником

27 августа в Украине отмечают День сала

Сало — один из главных и самых любимых украинских национальных продуктов, который есть практически на каждом украинском столе. Украинцы любят его в любом виде: и соленое, и сырое, и копченое, и запеченное, и перемолотое с чесночком.

Поэтому неудивительно, что у сала в Украине есть свой праздник, который отмечается 27 августа.

Отметим, что сало — это очень полезный продукт, который содержит в себе много витаминов: А, Е, D, F, микроэлемент селен и арахидоновую кислоту. Поэтому не забудьте сегодня в честь праздника съесть кусочек сала.

"Телеграф" составил подборку поздравительных открыток и картинок с праздником сала, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких.

Поздравления с днем сала

