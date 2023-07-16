Із Днем бухгалтера! Красиві листівки до професійного свята

Не забудьте привітати знайомих бухгалтерів із їхнім днем

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У неділю, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера, один із важливих професійних свят у календарі цього місяця. Цього дня вітають усіх, хто причетний до цієї професії.

"Телеграф" публікує добірку листівок, картинок та привітань до Дня бухгалтера 2026. Обирайте зображення, яке сподобалося, завантажуйте на свій гаджет та надсилайте друзям, близьким і знайомим.

16 липня 2026 року в Україні вітають усіх, хто працює у сферах бухгалтерського обліку чи займається аудиторською діяльністю. Це особлива дата, адже в 1999 році саме цього дня було прийнято закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Варто зазначити, що українська традиція існує 19 років, адже таке свято в офіційному календарі з’явилося у 2004 році. До цього у нашій країні святкували Міжнародний день бухгалтерії, що відзначається 10 листопада.

Листівки з Днем бухгалтера

Душевна листівка з Днем бухгалтера порадує ваших рідних чи колег. Не забудьте побажати бухгалтерам здоров’я, щастя, успіхів, мирного неба та завжди точних збігів дебету й кредиту!

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Картинки з Днем бухгалтера

Якщо ви шукаєте привітання на День бухгалтера, то обирайте яскраві картинки з теплими побажаннями до свята 16 липня. Красива листівка обов’язково викличе усмішку у вашого адресата!

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

З Днем бухгалтера: прикольні картинки

Щоб привітання з Днем бухгалтера було цікавим, зверніть увагу на прикольні картинки. Дрібка гумору зробить ваше привітання більш душевним!

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Листівки та картинки з Днем бухгалтера

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначають у липні українці. Різдво Іоанна Предтечі позаду, але є ще кілька важливих дат.