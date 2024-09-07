З Днем воєнної розвідки! Патріотичні привітання у листівках для захисників

Надішліть яскраву картинку захиснику нашої країни

Сьогодні, 7 вересня, Україна відзначає День воєнної розвідки — свято, присвячене тим, хто щодня захищає нашу країну в тіні, здобуваючи інформацію, яка допомагає перемагати на полі бою.

День воєнної розвідки України відзначається починаючи з 2007 року, коли указом Президента України було офіційно встановлено це професійне свято. Воно вшановує військових розвідників, які грають важливу роль у забезпеченні безпеки країни та проведенні стратегічних операцій.

День воєнної розвідки є важливим для визнання нелегкої і часто невидимої роботи воєнних розвідників, які працюють на передовій інформаційного фронту. Їхня робота спрямована на здобуття інформації, попередження загроз та стратегічне планування, що допомагає зберегти життя тисячам військових і цивільних.

