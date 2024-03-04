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Листівки з днем народження кумі: найкрасивіші привітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Приготуйте яскраве вітання для куми
Приготуйте яскраве вітання для куми. Фото Telegraf

Красиві картинки з днем народження для улюбленої куми — у добірці "Телеграфа"

Кума – це особлива людина у житті. На цю роль не беруть малознайому жінку. Хрестити дитину довіряють лише добре знайомим людям. Ще вчора ця жінка була найкращою подругою, а потім стала практично близькою родичкою та невід’ємним членом родини.

Тому на день народження для куми необхідно вибрати не просто зворушливі побажання. Гарні листівки з днем народження кумі гарантовано подарують їй чудовий настрій.

"Телеграф" підготував гарну добірку оригінальних та яскравих листівок, щоб ви могли привітати куму з днем народження.

Картинки з днем народження кумі

При виборі листівки з днем народження для куми орієнтуйтеся на її інтереси, вік та ваші взаємини. Іменинниці може прийтись до душі повноцінна вітальна листівка, або ж її порадує проста картинка з днем народження.

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Вітальна листівка з днем народження кумі

Листівки з днем народження улюбленій кумі

Привітання з днем народження кумі в картинках допоможе висловити повагу, любов та вдячність іменинниці.

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Також у нас на сайті ви знайдете привітання з днем народження тітці. Теплі та душевні побажання зроблять іменинницю щасливішою.

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