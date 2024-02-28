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З днем народження кумі: красиві та теплі привітання своїми словами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Найкращі побажання для куми
Найкращі побажання для куми. Фото Telegraf

Щирі та душевні привітання кумі — у добірці "Телеграфа"

Кума входить до кола найближчих людей. Зазвичай вона присутня на всіх сімейних святах та інших важливих подіях. Для декого ця жінка стає практично родичкою. Тому в день народження куму хочеться здивувати та порадувати, зробити її особисте свято яскравішим та щасливішим.

Зворушливі привітання з днем народження кумі своїми словами піднімуть їй настрій і вкотре дадуть зрозуміти, що вона вам не байдужа.

Від надлишку почуттів важко підібрати слова. На цей випадок "Телеграф" склав вам добірку, де зібрав привітання з днем народження кумі своїми словами. Можете використовувати ці готові побажання, або використовувати їх як основу для складання унікального поздоровлення. Сподіваємося, вам вдасться по-справжньому порадувати іменинницю.

Поздоровлення кумі з днем народження своїми словами

Дорога моя кума, 🌞🎁 вітаю тебе з днем народження! Ти чарівна! Щиро бажаю тобі довгого та веселого життя, щоб поряд з тобою були лише добрі люди, а у твоєму домі завжди були любов та розуміння. Я дуже дорожу тобою. Будь щаслива!

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Кумушка, дорога, з днем народження! Бажаю тобі безмежне море щастя, уваги друзів, тепла рідних і близьких! 💖🌺 Яскравих тобі емоцій і справжнісінького кохання!

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Кума, з днем народження, моя красуня! 🌞Я дуже рада, що ми стали однією родиною. Ти найщиріша, найдобріша, справедлива людина. Саме тобі я довіряю свою дитину, як собі і я знаю, що щоб не сталося, ти будеш поряд! Я дуже ціную тебе 💖і люблю! Нехай твої очі сяють від щастя! Будь завжди прекрасною, чарівною, коханою, успішною, щасливою та здоровою!

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Дорога кума, ти мені вже як рідна! Бажаю тобі залишатися такою ж доброю, позитивною та милою. Особливо бажаю, щоб твоє життя було світлим і радісним. Будь здорова та щаслива! 🥂🎁🎂З днем народження!

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З днем народження, кума! 🌺🎉 Бажаю, щоб поряд з тобою завжди була людина, яка зрозуміє, підтримає і любитиме тебе більше за життя! Більше тобі приємних сюрпризів та щасливих моментів. Нехай усі твої мрії здійснюються!🌺🎀💲

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Моя неповторна кума, нехай все і завжди буде у тебе чудово. Будь коханою та щасливою! З Днем народження, люба!

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Моя красуне кума, залишайся такою ж доброю, щирою і світлою! 🎉🎁🎂Нехай радісних моментів у твоєму житті буде якнайбільше! Нехай любов, здоров’я та достаток наповнюють твоє життя щастям! Дякую, що ти завжди поряд і підтримуєш мене! Знай, що всі твої мрії обов’язково здійсняться! Будь щаслива, люба, і посміхайся якнайчастіше! З Днем народження!

Дорогоцінна кума, з днем народження! Нехай люди, які тебе оточують, дарують світло та посмішки. Бажаю тобі здоров’я, нових досягнень, планів та мрій! Нехай все буде чудово, а життя подає тільки приємні сюрпризи! 🎉

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Кума, нехай цей день народження пройде яскраво, незабутньо та весело. Бажаю, щоб у тебе завжди були приводи для радості. Нехай усі твої мрії здійснюються та бажання виконуються!

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Кума моя, з днем народження! Бажаю тобі сонця, тепла, квітів, добра, жіночого щастя, міцного здоров’я, чоловічої уваги. 💖🥰Нехай твоє життя буде схоже на казку. Кохай і будь кохана. Ти чудова, мила, прекрасна. Бажаю тобі, щоб твої очі завжди іскрилися радістю, а обличчя висвітлювала пустотлива усмішка. 💐🎁

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Вітаю з днем народження тебе, кума! Бажаю жити щасливо та не знати, що таке горе. Не сумнівайся у собі, своїх силах. Нехай тебе не залишає успіх! Щирого та великого тобі кохання та міцного здоров’я!

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження