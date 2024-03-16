З днем народження онуці 1 рік: особливі вітання
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Виберіть побажання для онуки на 1 день народження
Перший день народження дитини – особлива подія у житті всієї родини. Не тільки для батьків, а й для бабусь та дідусів. На жаль, малюк не зможе запам’ятати вечірку, організовану з цього приводу, але можна приготувати подарунок, який стане унікальним сувеніром на все життя.
Крім пам’ятного подарунка приготуйте вітання онучці з 1 роком. Вони можуть бути як римованими, так і в прозі. Іменинниці буде приємно почуватися в центрі уваги і приймати побажання, що йдуть від щирого серця.
"Телеграф" склав добірку зворушливих привітань з 1 роком онучці у прозі, віршах та листівках. Виберіть найкращий варіант для маленької іменинниці та порадуйте її та батьків на свято.
Вітання з днем народження онуці 1 рік у віршах
З першим рочком привітання
Шлю онучці щиро я,
Хай росте дитя здоровим
Та радіє хай сім’я.
Буде гордістю дитинка
Для рідні і мами з татом,
На добро, добробут, щастя
Буде хай життя багатим.
***
Бо це твій перший ювілей.
З першим рочком я вітаю,
І щастячка багато побажаю.
Щоб дитинство твоє чудове
Минало не занадто швидко.
Щоб зі здоров’ячком все добре
Було в тебе постійно.
А оченятка щоб сіяли
І щоб сонечком горіли.
І тільки веселощів багато
Було у твоїй маленькій хаті.
***
Красунечко, тебе вітаємо!
Нехай здійсниться все в житті.
Надійних друзів побажаємо
Та успіхів у навчанні!
Зростай красива та слухняна,
Щоб гордістю була батькам.
І все, що хочеш, досягала,
Встигала все і тут, і там!
***
Вітаю з днем народження,
Гарнюнечка, тебе!
Життя хай тільки радості
Тобі завжди несе!
Рости, неначе квіточка,
Красива і міцна,
Щоб доля твоя світлою,
Щасливою була!
***
З днем народження вітаю!
Побажаю я добра.
Будь мрійлива і здорова,
Щоб від щастя ти цвіла.
Вірних друзів і натхнення,
Подарунків і прикрас,
Щоб збувались твої мрії,
Жодних не було образ.
Привітання з роком внучці своїми словами
Улюблена наша та найкраща у світі внучечка, вітаємо тебе з першим роком життя! Бажаємо щодня бешкетувати, веселитися і радісно грати, бажаємо бути здоровенькою, найкрасивішою і найулюбленішою, бажаємо, щоб вічко твої світилися від щастя, а рученята завжди були зайняті справою, що захоплює.
***
Сонечко моє рідне, моя квіточка дорога. Ось тобі виповнився 1 рік. Я бажаю тобі щастя та безхмарної любові. Знаю, ти виростеш вродливою дівчиною. Нехай тобі все вдається і зараз, і потім. З днем народження, моя крихта, з найважливішим у світі днем!
***
Вітаю тебе, люба внучечка з днем народження, з твоїм першим роком. Бажаю тобі, сонечко, світлого щастя та впевнених кроків по дорозі життя, веселих днів та добрих усмішок, цікавих захоплень та радісних емоцій!
***
Мила внучка, вітаю тебе з твоїм першим роком і хочу побажати, щоб ти завжди для нас залишалася такою веселою, доброю, життєрадісною, цікавою, жвавою, невтомною, гарною дівчинкою. Внучечко, бажаю тобі величезного щастя в житті, любові сім’ї та розуміння, здоров’я та здійснення всіх найпотаємніших мрій твого серця.
***
Внучечко, вітаю тебе з першим роком життя! У цю маленьку, але дуже урочисту дату хочу побажати рости, не хворіти й не вередувати, пізнавати нове і ставати з кожним днем все дорослішою і самостійною. Нехай у тебе попереду буде багато цікавих, радісних моментів та подій. З Днем народження!
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Як швидко пролетів рік, і ось настав перший день народження! Бажаю рости здоровою, щасливою, допитливою та веселою! З такими чудовими батьками дитинство буде безтурботним часом!
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З днем народження тебе, маленьке сонечко! Нехай твої ясні очі завжди сяють від радості, перші кроки будуть твердими й впевненими, а посмішка ніколи не сходить з твого милого личка. Радуй маму та тату своїми успіхами, живи щасливо, крихітко!
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Внучечко, з першим роком! Бажаю, щоб життя щодня грало новими фарбами, дарувало багато вражень, позитивних та яскравих емоцій! Будь щаслива!
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Наша дорога та улюблена внучка! Тобі сьогодні виповнився цілий рік! Ти вже вмієш дуже багато! Бажаємо тобі рум’яних щічок, міцних ніжок, ясних і радісних очей та вмілих ручок! А ще здоров’я, цікавості, радості та щастя щодня та кожної години!
Листівки на день народження онуки 1 рік
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження дівчині. Яскраві та оригінальні побажання не залишать іменинницю байдужою.