З днем народження онуці 1 рік: особливі вітання

Виберіть побажання для онуки на 1 день народження

Перший день народження дитини – особлива подія у житті всієї родини. Не тільки для батьків, а й для бабусь та дідусів. На жаль, малюк не зможе запам’ятати вечірку, організовану з цього приводу, але можна приготувати подарунок, який стане унікальним сувеніром на все життя.

Крім пам’ятного подарунка приготуйте вітання онучці з 1 роком. Вони можуть бути як римованими, так і в прозі. Іменинниці буде приємно почуватися в центрі уваги і приймати побажання, що йдуть від щирого серця.

"Телеграф" склав добірку зворушливих привітань з 1 роком онучці у прозі, віршах та листівках. Виберіть найкращий варіант для маленької іменинниці та порадуйте її та батьків на свято.

Вітання з днем народження онуці 1 рік у віршах

З першим рочком привітання

Шлю онучці щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

Бо це твій перший ювілей.

З першим рочком я вітаю,

І щастячка багато побажаю.

Щоб дитинство твоє чудове

Минало не занадто швидко.

Щоб зі здоров’ячком все добре

Було в тебе постійно.

А оченятка щоб сіяли

І щоб сонечком горіли.

І тільки веселощів багато

Було у твоїй маленькій хаті.

***

Красунечко, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам.

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

Вітаю з днем народження,

Гарнюнечка, тебе!

Життя хай тільки радості

Тобі завжди несе!

Рости, неначе квіточка,

Красива і міцна,

Щоб доля твоя світлою,

Щасливою була!

***

З днем народження вітаю!

Побажаю я добра.

Будь мрійлива і здорова,

Щоб від щастя ти цвіла.

Вірних друзів і натхнення,

Подарунків і прикрас,

Щоб збувались твої мрії,

Жодних не було образ.

Привітання з роком внучці своїми словами

Улюблена наша та найкраща у світі внучечка, вітаємо тебе з першим роком життя! Бажаємо щодня бешкетувати, веселитися і радісно грати, бажаємо бути здоровенькою, найкрасивішою і найулюбленішою, бажаємо, щоб вічко твої світилися від щастя, а рученята завжди були зайняті справою, що захоплює.

***

Сонечко моє рідне, моя квіточка дорога. Ось тобі виповнився 1 рік. Я бажаю тобі щастя та безхмарної любові. Знаю, ти виростеш вродливою дівчиною. Нехай тобі все вдається і зараз, і потім. З днем народження, моя крихта, з найважливішим у світі днем!

***

Вітаю тебе, люба внучечка з днем народження, з твоїм першим роком. Бажаю тобі, сонечко, світлого щастя та впевнених кроків по дорозі життя, веселих днів та добрих усмішок, цікавих захоплень та радісних емоцій!

***

Мила внучка, вітаю тебе з твоїм першим роком і хочу побажати, щоб ти завжди для нас залишалася такою веселою, доброю, життєрадісною, цікавою, жвавою, невтомною, гарною дівчинкою. Внучечко, бажаю тобі величезного щастя в житті, любові сім’ї та розуміння, здоров’я та здійснення всіх найпотаємніших мрій твого серця.

***

Внучечко, вітаю тебе з першим роком життя! У цю маленьку, але дуже урочисту дату хочу побажати рости, не хворіти й не вередувати, пізнавати нове і ставати з кожним днем все дорослішою і самостійною. Нехай у тебе попереду буде багато цікавих, радісних моментів та подій. З Днем народження!

***

Як швидко пролетів рік, і ось настав перший день народження! Бажаю рости здоровою, щасливою, допитливою та веселою! З такими чудовими батьками дитинство буде безтурботним часом!

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З днем народження тебе, маленьке сонечко! Нехай твої ясні очі завжди сяють від радості, перші кроки будуть твердими й впевненими, а посмішка ніколи не сходить з твого милого личка. Радуй маму та тату своїми успіхами, живи щасливо, крихітко!

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Внучечко, з першим роком! Бажаю, щоб життя щодня грало новими фарбами, дарувало багато вражень, позитивних та яскравих емоцій! Будь щаслива!

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Наша дорога та улюблена внучка! Тобі сьогодні виповнився цілий рік! Ти вже вмієш дуже багато! Бажаємо тобі рум’яних щічок, міцних ніжок, ясних і радісних очей та вмілих ручок! А ще здоров’я, цікавості, радості та щастя щодня та кожної години!

Листівки на день народження онуки 1 рік

Листівка привітати онуку з 1 роком

Привітання внучці з одним роком

Привітання 1 рік онучці

Вітання з 1 роком листівка

Листівка внучці на 1 рік

Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження дівчині. Яскраві та оригінальні побажання не залишать іменинницю байдужою.