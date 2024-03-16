С днем рождения внучке 1 год: особвенные поздравления

Выберите пожелания для внучки на 1 день рождения

Первый день рождения ребенка – особенное событие в жизни всей семьи. Не только для родителей, но и для бабушек и дедушек. К сожалению, малыш не сможет запомнить вечеринку, организованную по этому поводу, но можно приготовить подарок, который станет уникальным сувениром на всю жизнь.

Помимо памятного подарка приготовьте поздравление внучке с 1 годиком. Они могут быть как рифмованными, так и в прозе. Имениннице будет приятно чувствовать себя в центре внимания и принимать пожелания, идущие от всего сердца.

"Телеграф" составил подборку трогательных поздравлений с 1 годиком внучке в прозе, стихах и открытках. Выберите лучший вариант для маленькой именинницы и порадуйте ее и родителей на праздник.

Поздравления с днем рождения внучке 1 год в стихах

Настало радости мгновенье,

Ведь год исполнился уже.

Растет столь милый человечек,

И потому тепло в душе.

Я искренне желаю внучке

Здоровья, счастья, доброты,

Всегда чтоб в жизни исполнялись

Все сокровенные мечты.

Родителям я пожелаю:

Пусть будет в жизни благодать,

Удачи, сил и вдохновенья,

Чтоб внучку на ноги поднять.

***

Любимый цветочек, ты мой ангелочек,

Ты внученька мне, что Богом дана,

Тебя поздравляю, моя дорогая,

Сегодня, ведь, крошка, год у тебя!

Здоровенькой будь, это главное в жизни,

И будь ты прекрасной, как яркий цветок,

Будь самой красивой и нежно любимой,

И пусть защищает всегда тебя Бог.

Всегда смейся звонко и искренне, внучка,

Чтоб даже на небе не хмурилась тучка,

Сияй и блистай, словно лучик в окошке,

Пусть топают ножки твои по дорожке!

***

Моя дивная принцесса,

Моя внучка, ангел мой.

Год исполнился сегодня

Нашей девочке родной.

Пожелаю я здоровой

И улыбчивой расти,

Быть задорной и смышленой,

Розой яркой расцвести.

***

Солнышко светлое, дорогая,

Внученька славная, наша родная.

Уже целый годик девочке нашей

Всех в мире принцесс сегодня ты краше!

Здоровенькой будь, красивой, любимой.

Милой и самой-самой счастливой.

Наш маленький ангел, дитя золотое,

Целуем и обнимаем с любовью!

***

Ровно год сегодня солнцу,

Что так весело смеется,

Мир активно изучает,

Нас с улыбкою встречает.

Это просто наша внучка,

Позитивный яркий лучик,

Вырастай, наш ангелочек,

Тебя любим очень-очень!

Поздравление с годиком внучке своими словами

Любимая наша и самая лучшая в мире внученька, поздравляем тебя с первым годиком жизни! Желаем каждый день озорничать, веселиться и радостно играться, желаем быть здоровенькой, самой красивой и любимой, желаем, чтобы глазёнки твои светились от счастья, а ручонки всегда были заняты интересным и увлекательным делом.

***

Солнышко мое родное, мой цветочек дорогой. Вот тебе исполнился 1 годик. Я желаю тебе счастья и безоблачной любви. Знаю, ты вырастешь красивой девушкой. Пусть тебе все удается и сейчас и потом. С днем рождения, моя крошка, с самым важным в мире днем!

***

Поздравляю тебя, дорогая внученька с днём рождения, с твоим первым годиком. Желаю тебе, солнышко, светлого счастья и уверенных шагов по дороге жизни, весёлых дней и добрых улыбок, интересных увлечений и радостных эмоций.

***

Милая внучка, поздравляю тебя с твоим первым годиком и хочу пожелать, чтобы ты всегда для нас оставалась такой весёлой, доброй, жизнерадостной, любопытной, резвой, неутомимой, красивой девчушкой. Внученька, желаю тебе огромного счастья в жизни, любви семьи и понимания, здоровья и исполнения всех самых сокровенных мечтаний твоего сердечка.

***

Внученька, поздравляю тебя с первым годиком жизни! В эту маленькую, но очень торжественную дату желаю расти, не болеть и не капризничать, познавать новое и становиться с каждым днем всё взрослее и самостоятельнее. Пусть у вас впереди будет много интересных, радостных моментов и событий. С днем рождения!

***

Как быстро пролетел год, и вот наступил первый день рождения! Желаю расти здоровой, счастливой, любознательной и веселой! С такими замечательными родителями детство будет беззаботной порой!

***

С днем рождения тебя, маленькое солнышко! Пусть твои ясные глазки всегда сияют от радости, первые шажочки будут твёрдыми и уверенными, а улыбка никогда не сходит с твоего милого личика. Радуй маму и папу своими успехами, живи счастливо, крошка!

***

Внученька, с первым годиком! Желаю, чтобы жизнь каждый день играла новыми красками, дарила много впечатлений, положительных и ярких эмоций! Будь счастлива!

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Наша дорогая и любимая внучка! Тебе сегодня исполнился целый год! Ты умеешь уже очень многое! Желаем тебе румяных щечек, крепеньких ножек, ясных и радостных глазок и умелых ручек! А еще здоровья, любопытства, радости и счастья каждый день и каждый час!

Открытки на день рождения внучки 1 год

Открытка поздравить внучку с 1 годиком

Картинка поздравление внучке с одним годиком

Поздравление 1 год внучке

Поздравление с 1 годиком открытка

Открытка внучке на 1 годик

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения девушке. Яркие и оригинальные пожелания не оставят именинницу равнодушной.