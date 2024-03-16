С днем рождения внучке 1 год: особвенные поздравления
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Выберите пожелания для внучки на 1 день рождения
Первый день рождения ребенка – особенное событие в жизни всей семьи. Не только для родителей, но и для бабушек и дедушек. К сожалению, малыш не сможет запомнить вечеринку, организованную по этому поводу, но можно приготовить подарок, который станет уникальным сувениром на всю жизнь.
Помимо памятного подарка приготовьте поздравление внучке с 1 годиком. Они могут быть как рифмованными, так и в прозе. Имениннице будет приятно чувствовать себя в центре внимания и принимать пожелания, идущие от всего сердца.
"Телеграф" составил подборку трогательных поздравлений с 1 годиком внучке в прозе, стихах и открытках. Выберите лучший вариант для маленькой именинницы и порадуйте ее и родителей на праздник.
Поздравления с днем рождения внучке 1 год в стихах
Настало радости мгновенье,
Ведь год исполнился уже.
Растет столь милый человечек,
И потому тепло в душе.
Я искренне желаю внучке
Здоровья, счастья, доброты,
Всегда чтоб в жизни исполнялись
Все сокровенные мечты.
Родителям я пожелаю:
Пусть будет в жизни благодать,
Удачи, сил и вдохновенья,
Чтоб внучку на ноги поднять.
***
Любимый цветочек, ты мой ангелочек,
Ты внученька мне, что Богом дана,
Тебя поздравляю, моя дорогая,
Сегодня, ведь, крошка, год у тебя!
Здоровенькой будь, это главное в жизни,
И будь ты прекрасной, как яркий цветок,
Будь самой красивой и нежно любимой,
И пусть защищает всегда тебя Бог.
Всегда смейся звонко и искренне, внучка,
Чтоб даже на небе не хмурилась тучка,
Сияй и блистай, словно лучик в окошке,
Пусть топают ножки твои по дорожке!
***
Моя дивная принцесса,
Моя внучка, ангел мой.
Год исполнился сегодня
Нашей девочке родной.
Пожелаю я здоровой
И улыбчивой расти,
Быть задорной и смышленой,
Розой яркой расцвести.
***
Солнышко светлое, дорогая,
Внученька славная, наша родная.
Уже целый годик девочке нашей
Всех в мире принцесс сегодня ты краше!
Здоровенькой будь, красивой, любимой.
Милой и самой-самой счастливой.
Наш маленький ангел, дитя золотое,
Целуем и обнимаем с любовью!
***
Ровно год сегодня солнцу,
Что так весело смеется,
Мир активно изучает,
Нас с улыбкою встречает.
Это просто наша внучка,
Позитивный яркий лучик,
Вырастай, наш ангелочек,
Тебя любим очень-очень!
Поздравление с годиком внучке своими словами
Любимая наша и самая лучшая в мире внученька, поздравляем тебя с первым годиком жизни! Желаем каждый день озорничать, веселиться и радостно играться, желаем быть здоровенькой, самой красивой и любимой, желаем, чтобы глазёнки твои светились от счастья, а ручонки всегда были заняты интересным и увлекательным делом.
***
Солнышко мое родное, мой цветочек дорогой. Вот тебе исполнился 1 годик. Я желаю тебе счастья и безоблачной любви. Знаю, ты вырастешь красивой девушкой. Пусть тебе все удается и сейчас и потом. С днем рождения, моя крошка, с самым важным в мире днем!
***
Поздравляю тебя, дорогая внученька с днём рождения, с твоим первым годиком. Желаю тебе, солнышко, светлого счастья и уверенных шагов по дороге жизни, весёлых дней и добрых улыбок, интересных увлечений и радостных эмоций.
***
Милая внучка, поздравляю тебя с твоим первым годиком и хочу пожелать, чтобы ты всегда для нас оставалась такой весёлой, доброй, жизнерадостной, любопытной, резвой, неутомимой, красивой девчушкой. Внученька, желаю тебе огромного счастья в жизни, любви семьи и понимания, здоровья и исполнения всех самых сокровенных мечтаний твоего сердечка.
***
Внученька, поздравляю тебя с первым годиком жизни! В эту маленькую, но очень торжественную дату желаю расти, не болеть и не капризничать, познавать новое и становиться с каждым днем всё взрослее и самостоятельнее. Пусть у вас впереди будет много интересных, радостных моментов и событий. С днем рождения!
***
Как быстро пролетел год, и вот наступил первый день рождения! Желаю расти здоровой, счастливой, любознательной и веселой! С такими замечательными родителями детство будет беззаботной порой!
***
С днем рождения тебя, маленькое солнышко! Пусть твои ясные глазки всегда сияют от радости, первые шажочки будут твёрдыми и уверенными, а улыбка никогда не сходит с твоего милого личика. Радуй маму и папу своими успехами, живи счастливо, крошка!
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Внученька, с первым годиком! Желаю, чтобы жизнь каждый день играла новыми красками, дарила много впечатлений, положительных и ярких эмоций! Будь счастлива!
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Наша дорогая и любимая внучка! Тебе сегодня исполнился целый год! Ты умеешь уже очень многое! Желаем тебе румяных щечек, крепеньких ножек, ясных и радостных глазок и умелых ручек! А еще здоровья, любопытства, радости и счастья каждый день и каждый час!
Открытки на день рождения внучки 1 год
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения девушке. Яркие и оригинальные пожелания не оставят именинницу равнодушной.