З днем народження! Прикольні вітання та листівки
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Жартівливі привітання з днем народження піднімуть настрій та запам’ятаються надовго
Коли хочеться привітати своїх близьких із днем народження, немає нічого кращого, ніж подарувати їм посмішку та сміх. Підписуєте ви листівку, відправляєте текстове повідомлення або ділитеся публікацією в соціальних мережах, жартівливі привітання з днем народження вашим коханим людям обов’язково викличуть усмішку в їхній особливий день.
Хочете подарувати близькій людині посмішку та сміх? Спеціально для вас "Телеграф" зібрав жартівливі привітання з днем народження, які допоможуть порадувати іменинника чи іменинницю у їхнє персональне свято.
Смішні вітання з днем народження для близьких
Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом. З Днем народження!
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Вітаю з днем старіння… Ой, себто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сипеться з тебе, нехай, як і раніше, радують веселі анекдоти, високо літає душа. Нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби задуваються тобою. Нехай радують пристрасні, гарячі ночі та шалено щасливі дні.
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Бажаю у твій день народження більше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний чи білий. Адже без труднощів таких нецікаво жити. Вітаю!
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Вітаю з днем народження та хочу від душі побажати, щоб завжди були повні штани радості, повні кишені зелені, повний холодильник делікатесів, повний будинок щастя, повний порядок у справах та в житті!
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Бажаю, щоб зморшки боялися селитися на твоєму обличчі, щоб суглоби не рипіли, кістки не хрумтіли, а зуби були міцними, наче граніт. Нехай старість не поспішає до тебе у гості. Зі святом!
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Привіт! З днем варення вітаю! Везіння, удачі, щастя, добра побажаю. Океан посмішок і море квітів тобі, чудових емоцій та грошей на додачу, любові та розуміння.
Прикольні привітання з днем народження колезі
З днем народження, колего! Бажаю ніколи не тягнути кота за хвіст і завжди впевнено йти до вершин успіху, а ще бажаю нервів, як канати, здоров’я, як скеля. Нехай у твою світлу голову приходять світлі ідеї, нехай у твоє розкішне життя приходять шикарні можливості.
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Крутого професіонала та аса своєї справи, суперського колегу вітаю з днем народження! Бажаю, щоб усі старання та старанність до роботи поповнювалися великою зарплатою в гаманці, бажаю міцного, як віскі, кохання та хмільного щастя у житті.
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Колего, вітаю з днем народження і від душі бажаю летіти до своєї мети, немов кульова блискавка, створювати в полі своєї діяльності імпульси успіху, жити без напруження, мати високий опір для конкурентів, насолоджуватися кожним суперським днем крутих зльотів та віражів.
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Колего, вітаю з днем народження. Нехай гроші самі лізуть у кишеню, нехай справи чарівним чином творяться і ведуть до успіху, нехай життя приносить море позитиву та щирого сміху, нехай любов протягом багатьох років залишається пристрасною, а будь-яка авантюра цікавою та безпечною.
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Колега, у твій день народження побажаю, щоб завжди вистачало на ікорку, щоб безперервно співало твоє серце і рвало гармонію високими нотами щастя душа. Бажаю фарту, як у Буратіно, бажаю мріяти про сокровенне, як Мальвіна і зберігати вічну закоханість, як П’єро.
Веселі вітання з днем народження у віршах
Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО!
Життя прожить без ОХО-ХО!
Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ.
Події − щоб захоплювало дух.
Звичайно, щоб було і ВАУ!
А ФУ було ну зовсім мало.
Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК!
Щоб був у власності літак.
НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально,
ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально,
ОГО! — щоб часто дивувало,
НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.
***
Від душі тебе вітаю!
В день народження бажаю:
Купу щастя, позитиву,
У коханні — креативу!
Радості, добра я зичу,
Ще грошей тобі накличу,
Щоб життя було, як мед,
Впевнено іди вперед!
***
Вагон щастя, мішок добра,
Щоб не чіплялась ніяка хандра.
Гроші щоб падали з небес,
Життя було полем чудес.
А на граблі не наступали,
Всі свої цілі напам’ять знали.
Удача й везіння щоб поряд ішли,
А думки в голові лиш світлі були.
***
З днем народження вітаю!
Та на вушко побажаю:
В гаражі крутезну тачку,
Доларів та євро пачку,
Ще й заховану заначку,
Щоб хватило на гулянки
Та всілякі забаганки.
Назагал скажу поштиво:
Проживи життя красиво!
***
Ось і збіг ще один рік,
І знов у тебе свято.
Хоч постарішав ти, мій друг,
Та все ж не треба горювати.
Не за горами вже артрит,
Та цим не залякаєш,
Бо поруху в твоїй душі,
Ще знатно вистачає.
Хай посмішка з твого лиця,
Й на хвильку не щезає.
Здоров’я хай як в козака,
Та й очі завжди сяють.
***
Щоб горілочка холодна
Й сальце на столі.
Не підводить хай здоров`я
В ліжку й на коні.
Гаманець щоб просто репнув
Від крупних купюр.
А якщо вбиратись вранці,
То лиш от-кутюр.
***
З днем народження! Нехай
Буде щастя через край,
Повен кошик всіх дарунків,
Ще й гарячих поцілунків.
Щоб всміхалися купюри,
Доларів мініатюри
Шелестіли у карманах,
Не вміщались в чемоданах!
***
Колись приніс тебе лелека
З країв небесних ніс далеко.
Сьогодні він прислав листа,
Де побажав тобі добра.
І залишив зерно свободи,
Щоб ти зберіг красиву вроду.
Я ж, як лелека не літаю,
Та з Днем народження вітаю!
Листівки із днем народження гуморні
Раніше "Телеграф" ділився добіркою гарних листівок з добрим ранком. Подаруйте близьким посмішку своїм знаком уваги.