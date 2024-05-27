З днем народження! Прикольні вітання та листівки

Жартівливі привітання з днем народження піднімуть настрій та запам’ятаються надовго

Коли хочеться привітати своїх близьких із днем ​​народження, немає нічого кращого, ніж подарувати їм посмішку та сміх. Підписуєте ви листівку, відправляєте текстове повідомлення або ділитеся публікацією в соціальних мережах, жартівливі привітання з днем ​​народження вашим коханим людям обов’язково викличуть усмішку в їхній особливий день.

Хочете подарувати близькій людині посмішку та сміх? Спеціально для вас "Телеграф" зібрав жартівливі привітання з днем народження, які допоможуть порадувати іменинника чи іменинницю у їхнє персональне свято.

Смішні вітання з днем народження для близьких

Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом. З Днем народження!

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Вітаю з днем старіння… Ой, себто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сипеться з тебе, нехай, як і раніше, радують веселі анекдоти, високо літає душа. Нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби задуваються тобою. Нехай радують пристрасні, гарячі ночі та шалено щасливі дні.

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Бажаю у твій день народження більше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний чи білий. Адже без труднощів таких нецікаво жити. Вітаю!

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Вітаю з днем народження та хочу від душі побажати, щоб завжди були повні штани радості, повні кишені зелені, повний холодильник делікатесів, повний будинок щастя, повний порядок у справах та в житті!

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Бажаю, щоб зморшки боялися селитися на твоєму обличчі, щоб суглоби не рипіли, кістки не хрумтіли, а зуби були міцними, наче граніт. Нехай старість не поспішає до тебе у гості. Зі святом!

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Привіт! З днем варення вітаю! Везіння, удачі, щастя, добра побажаю. Океан посмішок і море квітів тобі, чудових емоцій та грошей на додачу, любові та розуміння.

Прикольні привітання з днем народження колезі

З днем народження, колего! Бажаю ніколи не тягнути кота за хвіст і завжди впевнено йти до вершин успіху, а ще бажаю нервів, як канати, здоров’я, як скеля. Нехай у твою світлу голову приходять світлі ідеї, нехай у твоє розкішне життя приходять шикарні можливості.

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Крутого професіонала та аса своєї справи, суперського колегу вітаю з днем народження! Бажаю, щоб усі старання та старанність до роботи поповнювалися великою зарплатою в гаманці, бажаю міцного, як віскі, кохання та хмільного щастя у житті.

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Колего, вітаю з днем народження і від душі бажаю летіти до своєї мети, немов кульова блискавка, створювати в полі своєї діяльності імпульси успіху, жити без напруження, мати високий опір для конкурентів, насолоджуватися кожним суперським днем крутих зльотів та віражів.

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Колего, вітаю з днем народження. Нехай гроші самі лізуть у кишеню, нехай справи чарівним чином творяться і ведуть до успіху, нехай життя приносить море позитиву та щирого сміху, нехай любов протягом багатьох років залишається пристрасною, а будь-яка авантюра цікавою та безпечною.

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Колега, у твій день народження побажаю, щоб завжди вистачало на ікорку, щоб безперервно співало твоє серце і рвало гармонію високими нотами щастя душа. Бажаю фарту, як у Буратіно, бажаю мріяти про сокровенне, як Мальвіна і зберігати вічну закоханість, як П’єро.

Веселі вітання з днем народження у віршах

Бажаю, щоб завжди ОГО-ГО!

Життя прожить без ОХО-ХО!

Ще й трішки АХ. Та й краплю УХ.

Події − щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було і ВАУ!

А ФУ було ну зовсім мало.

Щоб інколи траплялось — ОЦЕ ТАК!

Щоб був у власності літак.

НЕ МОЖЕ БУТИ! — це реально,

ТА НУ ЙОГО! — лиш віртуально,

ОГО! — щоб часто дивувало,

НУ ВСЕ, КАПЕЦЬ! — не зачіпало.

***

Від душі тебе вітаю!

В день народження бажаю:

Купу щастя, позитиву,

У коханні — креативу!

Радості, добра я зичу,

Ще грошей тобі накличу,

Щоб життя було, як мед,

Впевнено іди вперед!

***

Вагон щастя, мішок добра,

Щоб не чіплялась ніяка хандра.

Гроші щоб падали з небес,

Життя було полем чудес.

А на граблі не наступали,

Всі свої цілі напам’ять знали.

Удача й везіння щоб поряд ішли,

А думки в голові лиш світлі були.

***

З днем народження вітаю!

Та на вушко побажаю:

В гаражі крутезну тачку,

Доларів та євро пачку,

Ще й заховану заначку,

Щоб хватило на гулянки

Та всілякі забаганки.

Назагал скажу поштиво:

Проживи життя красиво!

***

Ось і збіг ще один рік,

І знов у тебе свято.

Хоч постарішав ти, мій друг,

Та все ж не треба горювати.

Не за горами вже артрит,

Та цим не залякаєш,

Бо поруху в твоїй душі,

Ще знатно вистачає.

Хай посмішка з твого лиця,

Й на хвильку не щезає.

Здоров’я хай як в козака,

Та й очі завжди сяють.

***

Щоб горілочка холодна

Й сальце на столі.

Не підводить хай здоров`я

В ліжку й на коні.

Гаманець щоб просто репнув

Від крупних купюр.

А якщо вбиратись вранці,

То лиш от-кутюр.

***

З днем народження! Нехай

Буде щастя через край,

Повен кошик всіх дарунків,

Ще й гарячих поцілунків.

Щоб всміхалися купюри,

Доларів мініатюри

Шелестіли у карманах,

Не вміщались в чемоданах!

***

Колись приніс тебе лелека

З країв небесних ніс далеко.

Сьогодні він прислав листа,

Де побажав тобі добра.

І залишив зерно свободи,

Щоб ти зберіг красиву вроду.

Я ж, як лелека не літаю,

Та з Днем народження вітаю!

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