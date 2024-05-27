С днем рождения! Прикольные поздравления и открытки

Шуточные поздравления с днем рождения поднимут настроение и запомнятся надолго

Когда хочется поздравить своих близких с днем ​​рождения, нет ничего лучше, чем подарить им улыбку и смех. Подписываете ли вы открытку, отправляете текстовое сообщение или делитесь публикацией в социальных сетях, шуточные поздравления с днем рождения вашим любимым людям обязательно вызовут улыбку в их особенный день.

Хотите подарить близкому человеку улыбку и смех?

Специально для вас "Телеграф" собрал шуточные поздравления с днем рождения, которые помогут порадовать именинника или именинницу в их особенный день.

Смешные поздравления с днем рождения для близких

Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения!

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Поздравляю с днем старения… Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нём с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.

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Желаю в твой день рождения побольше следующих проблем: как потратить миллион, на каком море греться зимой, какой кабриолет выбрать — красный или белый. Ведь без трудностей так неинтересно жить. Поздравляю!

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Поздравляю с днем варенья и хочу от души пожелать, чтобы всегда были полные штаны радости, полные карманы зелени, полный холодильник деликатесов, полный дом счастья, полный порядок в делах и в жизни!

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Желаю, чтобы морщины боялись селиться на твоем лице, чтобы суставы не скрипели, кости не хрустели, а зубы были крепкими, словно гранит. Пусть старость не торопится к тебе в гости. С праздником!

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Приветик! С днем варенья поздравляю! Везения, удачи, счастья, добра пожелаю. Океан улыбок и море цветов тебе, чудесных эмоций и денег в придачу, любви и понимания.

Прикольные поздравления с днем рождения коллеге

С днем рождения, коллега! Желаю никогда не тянуть кота за хвост и всегда уверенно идти к вершинам успеха, а еще желаю нервов, как канаты, здоровья, как скала. Пусть в твою светлую головушку приходят светлые идеи, пусть в твою роскошную жизнь приходят шикарные возможности.

***

Крутого профессионала и аса своего дела, суперского коллегу поздравляю с днём рожденья! Желаю, чтобы все старания и усердие к работе восполнялись большой зарплатой в кошельке, желаю крепкой, как виски, любви и хмельного счастья в жизни.

***

Коллега, поздравляю с днем рождения и от души желаю лететь к своей цели, словно шаровая молния, создавать в поле своей деятельности импульсы успеха, жить без напряжения, иметь высокое сопротивление для конкурентов, наслаждаться каждым суперским днем крутых взлетов и виражей.

***

Коллега дорогой, поздравляю с днём рождения. Пусть деньжата сами лезут в карман, пусть дела волшебным образом творятся и ведут к успеху, пусть жизнь приносит море позитива и искреннего смеха, пусть любовь на протяжении многих лет остаётся страстной, а любая авантюра интересной и безопасной.

***

Коллега, в твой день рождения пожелаю, чтобы всегда хватало на икорку, чтобы без умолку пело твоё сердце и рвало гармонь высокими нотами счастья душа. Желаю фарта, как у Буратино, желаю мечтать о сокровенном, как Мальвина и хранить вечную влюблённость, как Пьеро.

Веселые поздравления с днем рождения в стихах

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

***

Поздравляю с днем варенья!

Желаю, в общем, ограбленья —

Чтоб на тебя напало счастье,

Украло все твои ненастья.

Затем чтоб крепко обложило,

Добром, деньгами завалило,

Здоровье, радость, мир к ногам,

Чтоб шла удача по следам.

Любви тебе мешок и чуда,

Пусть станет фарт надежным другом.

Купайся в море, наслаждайся

И просто шире улыбайся.

***

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной — шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на "Ferrari".

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

***

Тебе желаю позитива

И хорошего интима.

Яхту, дачу, самолёт,

Состояние пусть растёт.

Чтоб друзья не подводили,

А с тобой они чудили.

Чтоб здоровья бы хватало,

Красота не пропадала.

Было весело сегодня,

И на утро превосходно.

Будет в жизни вдохновение,

Поздравляю с днем рождения!

***

Пусть мечты сбываются,

Цели — достигаются.

Бюджет — приумножается,

Карьера — развивается.

Здоровье — укрепляется,

А дух твой — закаляется.

Проблемы пусть решаются

И впредь не появляются.

Пусть несчастья и невзгоды

Не найдут к тебе дорогу,

Беда — не ступит на порог.

Прими в подарок поздравок!

***

С днем рожденья поздравляем

И простых вещей желаем:

Чтоб в душе все ликовало,

А сердечко в такт стучало.

Что задумалось — сбылось.

Всё купилось, продалось.

Чтобы дома оценили,

Вместо кресла трон купили.

На работе уважали,

Все идеи принимали.

Чтобы в отпуск — на курорты,

Сами делались ремонты.

И на счет стабильно тек

Крупный денежный поток.

***

Пусть бегут, мелькают лица,

День проходит в суете.

Повод есть остановиться,

Пару слов сказать тебе.

И поздравить с днем рожденья,

Пожелать чудес и благ,

Чтоб от жизни наслаждение

Получать не на словах.

Чтоб фортуна улыбнулась

Не чуть-чуть, а в полный рост,

И удача обернулась,

Чтоб поймать ее за хвост.

Счета в банке, не в стеклянной,

А в швейцарском и в родном,

Да любви! И постоянной,

Чтоб заполнила весь дом.

Чтобы жизнь дарила краски,

Не бежала лишь в трудах,

От судьбы — желанной ласки,

Жить, как в сказке и мечтах.

***

Желаю тебе цветочек любви,

Кусочек удачи, комочек мечты,

Капкан для монеток, мешочек добра,

Узелочек желаний и корзинку тепла.

Плюс запасик здоровья, щит от беды,

Набор вдохновений, букет красоты,

Сети для счастья, прилив наслаждения.

Вот так поздравляю тебя с днем рождения!

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