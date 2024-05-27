С днем рождения! Прикольные поздравления и открытки
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Шуточные поздравления с днем рождения поднимут настроение и запомнятся надолго
Когда хочется поздравить своих близких с днем рождения, нет ничего лучше, чем подарить им улыбку и смех. Подписываете ли вы открытку, отправляете текстовое сообщение или делитесь публикацией в социальных сетях, шуточные поздравления с днем рождения вашим любимым людям обязательно вызовут улыбку в их особенный день.
Хотите подарить близкому человеку улыбку и смех?
Специально для вас "Телеграф" собрал шуточные поздравления с днем рождения, которые помогут порадовать именинника или именинницу в их особенный день.
Смешные поздравления с днем рождения для близких
Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения!
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Поздравляю с днем старения… Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нём с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.
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Желаю в твой день рождения побольше следующих проблем: как потратить миллион, на каком море греться зимой, какой кабриолет выбрать — красный или белый. Ведь без трудностей так неинтересно жить. Поздравляю!
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Поздравляю с днем варенья и хочу от души пожелать, чтобы всегда были полные штаны радости, полные карманы зелени, полный холодильник деликатесов, полный дом счастья, полный порядок в делах и в жизни!
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Желаю, чтобы морщины боялись селиться на твоем лице, чтобы суставы не скрипели, кости не хрустели, а зубы были крепкими, словно гранит. Пусть старость не торопится к тебе в гости. С праздником!
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Приветик! С днем варенья поздравляю! Везения, удачи, счастья, добра пожелаю. Океан улыбок и море цветов тебе, чудесных эмоций и денег в придачу, любви и понимания.
Прикольные поздравления с днем рождения коллеге
С днем рождения, коллега! Желаю никогда не тянуть кота за хвост и всегда уверенно идти к вершинам успеха, а еще желаю нервов, как канаты, здоровья, как скала. Пусть в твою светлую головушку приходят светлые идеи, пусть в твою роскошную жизнь приходят шикарные возможности.
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Крутого профессионала и аса своего дела, суперского коллегу поздравляю с днём рожденья! Желаю, чтобы все старания и усердие к работе восполнялись большой зарплатой в кошельке, желаю крепкой, как виски, любви и хмельного счастья в жизни.
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Коллега, поздравляю с днем рождения и от души желаю лететь к своей цели, словно шаровая молния, создавать в поле своей деятельности импульсы успеха, жить без напряжения, иметь высокое сопротивление для конкурентов, наслаждаться каждым суперским днем крутых взлетов и виражей.
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Коллега дорогой, поздравляю с днём рождения. Пусть деньжата сами лезут в карман, пусть дела волшебным образом творятся и ведут к успеху, пусть жизнь приносит море позитива и искреннего смеха, пусть любовь на протяжении многих лет остаётся страстной, а любая авантюра интересной и безопасной.
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Коллега, в твой день рождения пожелаю, чтобы всегда хватало на икорку, чтобы без умолку пело твоё сердце и рвало гармонь высокими нотами счастья душа. Желаю фарта, как у Буратино, желаю мечтать о сокровенном, как Мальвина и хранить вечную влюблённость, как Пьеро.
Веселые поздравления с днем рождения в стихах
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был "бодрячок",
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
***
Поздравляю с днем варенья!
Желаю, в общем, ограбленья —
Чтоб на тебя напало счастье,
Украло все твои ненастья.
Затем чтоб крепко обложило,
Добром, деньгами завалило,
Здоровье, радость, мир к ногам,
Чтоб шла удача по следам.
Любви тебе мешок и чуда,
Пусть станет фарт надежным другом.
Купайся в море, наслаждайся
И просто шире улыбайся.
***
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на "Ferrari".
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
***
Тебе желаю позитива
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолёт,
Состояние пусть растёт.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
***
Пусть мечты сбываются,
Цели — достигаются.
Бюджет — приумножается,
Карьера — развивается.
Здоровье — укрепляется,
А дух твой — закаляется.
Проблемы пусть решаются
И впредь не появляются.
Пусть несчастья и невзгоды
Не найдут к тебе дорогу,
Беда — не ступит на порог.
Прими в подарок поздравок!
***
С днем рожденья поздравляем
И простых вещей желаем:
Чтоб в душе все ликовало,
А сердечко в такт стучало.
Что задумалось — сбылось.
Всё купилось, продалось.
Чтобы дома оценили,
Вместо кресла трон купили.
На работе уважали,
Все идеи принимали.
Чтобы в отпуск — на курорты,
Сами делались ремонты.
И на счет стабильно тек
Крупный денежный поток.
***
Пусть бегут, мелькают лица,
День проходит в суете.
Повод есть остановиться,
Пару слов сказать тебе.
И поздравить с днем рожденья,
Пожелать чудес и благ,
Чтоб от жизни наслаждение
Получать не на словах.
Чтоб фортуна улыбнулась
Не чуть-чуть, а в полный рост,
И удача обернулась,
Чтоб поймать ее за хвост.
Счета в банке, не в стеклянной,
А в швейцарском и в родном,
Да любви! И постоянной,
Чтоб заполнила весь дом.
Чтобы жизнь дарила краски,
Не бежала лишь в трудах,
От судьбы — желанной ласки,
Жить, как в сказке и мечтах.
***
Желаю тебе цветочек любви,
Кусочек удачи, комочек мечты,
Капкан для монеток, мешочек добра,
Узелочек желаний и корзинку тепла.
Плюс запасик здоровья, щит от беды,
Набор вдохновений, букет красоты,
Сети для счастья, прилив наслаждения.
Вот так поздравляю тебя с днем рождения!
Открытки с днем рождения юморные
Ранее "Телеграф" делился подборкой красивых открыток с добрым утром. Подарите близким улыбку знаком внимания.