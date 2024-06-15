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Листівки з днем народження: найкрасивіші вітання для рідних та близьких

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Найкращі картинки на день народження
Найкращі картинки на день народження. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Здивуйте своїх близьких у їхній святковий день

Привітання з днем ​​народження – це традиція, яку знає та дбайливо зберігає кожен. Існує безліч способів привітати людину з днем ​​народження та змусити її почуватися особливою. Насамперед це подарунки. Випічка святкового торта, організація застілля або просто можливість разом відсвяткувати новий рік життя близької людини також допомагають привітати її. І, нарешті, теплі побажання, які можна висловити у вигляді листівки на день народження.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив чудові, оригінальні картинки привітання з днем народження. Завантажте їх безплатно та порадуйте іменинника. Привітання в картинках з днем народження можна надіслати через SMS, Viber, WhatsApp або в будь-якому іншому месенджері чи соцмережі.

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Раніше "Телеграф" публікував милі листівки, які можна надіслати як відповідь на привітання.

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