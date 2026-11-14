Стара шафа отримала друге життя: українка показала бюджетний спосіб оновити меблі (відео)

Усього два дні знадобилося дівчині, щоб перетворити стару шафу на стильні сучасні меблі

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Українка вирішила дати друге життя старій шафі, яка залишилася в її будинку від попередніх власників. Замість того щоб купувати нові меблі, дівчина власноруч перетворила її на сучасну відкриту книжкову шафу.

Процесом ремонту авторка поділилася у відео в соціальних мережах. Вона показала всі етапи роботи, розповіла про невдалі експерименти з інструментами та пояснила, чому для неї ця шафа має особливу цінність.

За словами дівчини, у неї накопичилося багато книжок, які вже не було куди складати. Тому вона вирішила використати меблі, що залишилися в будинку від попередніх власників.

"Чому пропадати добру, якщо можна з цієї шафи зробити собі книжкову полицю", — пояснила українка.

Стара шафа

Спочатку вона попросила чоловіка зняти дверцята, адже планувала зробити відкриті полиці. Потім меблі винесли на подвір'я, де дівчина почала готувати їх до оновлення.

Ремонт не обійшовся без курйозів

Спершу авторка відео ретельно протерла всі поверхні знежирювачем, а потім злегка відшліфувала їх наждачним папером. Нерівності та невеликі отвори вона замазала шпаклівкою, після висихання якої знову пройшлася шліфувальним папером.

Дівчина протерла всі поверхні знежирювачем

Дівчина зізналася, що раніше не займалася реставрацією меблів, тому під час роботи користувалася порадами ChatGPT.

Втім, без неприємних сюрпризів не обійшлося. Під час роботи в неї впав телефон і розбився екран. А згодом не витримав і поролоновий валик, який буквально розвалився в руках під час нанесення ґрунтовки.

"Інтернет мені порадив наносити ґрунтовку саме поролоновим валиком, але через п'ять хвилин він просто розвалився в руках", — розповіла авторка.

Після ґрунтування довелося відкласти фарбування до наступного дня, оскільки засобу потрібен був час для висихання.

Дівчина радить працювати з поролоновим валиком

Фарбувала шафу у два шари

Наступного дня дівчина взялася за фарбування. Спочатку спробувала працювати поролоновим валиком, але згодом замінила його на ворсовий, а для важкодоступних місць використовувала маленький пензлик.

Оскільки шафа була темною, українка вирішила наносити фарбу у два шари. Робота виявилася фізично непростою: валик швидко набирав фарбу й ставав важким.

"Я вважаю, що на фітнес сьогодні можна не йти, бо руки я вже так добренько качнула", — пожартувала вона.

Особливо складно було фарбувати нижні полиці. Щоб дістатися до всіх поверхонь, дівчині доводилося працювати навпочіпки.

Перший шар фарби

Чому не захотіла купувати нові меблі

Після нанесення другого шару шафа вже мала зовсім інший вигляд. Авторка зізналася, що для ідеального результату, можливо, знадобився б ще один шар фарби, однак на той момент матеріал закінчився, а разом із ним — і сили.

Оновлена шафа

Водночас дівчина пояснила, що не шкодує про витрачений час.

"Можливо, хтось вважає, що вигідніше купити нову шафу, але для мене набагато цінніша така річ, у яку я вклала всю душу та дуже багато сил і енергії", — поділилася вона.

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