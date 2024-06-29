З днем ангела Петра! Гарні вірші та листівки з іменинами

Не забудьте привітати Петра з Днем ангела

День ангела Петра у 2024 році святкується кілька разів. Але одна з найголовніших дат — 29 червня, коли православні віряни та греко-католики згадують святих апостолів Петра та Павла (раніше це свято відзначали 12 липня).

Якщо у вас є знайомий, родич чи колега з ім’ям Петро, не забудьте привітати його сьогодні з Днем ангела. Спеціально для цього "Телеграф" зібрав чудові привітання у віршах та листівках.

З днем ангела Петра: вітання у віршах та листівках

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Листівка для Петра

Твоє ім'я Петро – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Петре, з Днем ангела!

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Вітання для Петра

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Листівка Петру з іменинами

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

З Днем ангела!

Раніше "Телеграф" розповідав про заборони у день Петра та Павла. Також ми розповідали, коли за новим календарем відзначатиметься Успіння святої Анни.