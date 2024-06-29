Рус

З днем ангела Петра! Гарні вірші та листівки з іменинами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вітання з іменинами для Петі
Вітання з іменинами для Петі. Фото Telegraf

Не забудьте привітати Петра з Днем ангела

День ангела Петра у 2024 році святкується кілька разів. Але одна з найголовніших дат — 29 червня, коли православні віряни та греко-католики згадують святих апостолів Петра та Павла (раніше це свято відзначали 12 липня).

Якщо у вас є знайомий, родич чи колега з ім’ям Петро, не забудьте привітати його сьогодні з Днем ангела. Спеціально для цього "Телеграф" зібрав чудові привітання у віршах та листівках.

З днем ангела Петра: вітання у віршах та листівках

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

З днем ангела Петра листівка
Листівка для Петра

Твоє ім'я Петро – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

З днем ангела Петра
Петре, з Днем ангела!

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Вітальна листівка вітаю з Днем ангела Петра
Вітання для Петра

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Петро, з іменинами
Листівка Петру з іменинами

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

З днем ангела Петра
З Днем ангела!

Раніше "Телеграф" розповідав про заборони у день Петра та Павла. Також ми розповідали, коли за новим календарем відзначатиметься Успіння святої Анни.

Теги:
#Картинки #Листівки #Петро #Іменини #Листівки з днем ангела