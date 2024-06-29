С днем ангела, Петр! Красивые стихи и открытки с именинами

Не забудьте поздравить Петра с Днем ангела

День ангела Петра в 2024 году празднуется несколько раз. Но одна из самых главных дат — 29 июня, когда православные верующие и греко-католики вспоминают святых апостолов Петра и Павла (ранее этот праздник отмечали 12 июля).

Если у вас есть знакомый, родственник или коллега с именем Петя, не забудьте поздравить его сегодня с Днем ангела. Специально для этого "Телеграф" собрал отличные поздравления в стихах и открытках.

С днем ангела Петра: поздравления в стихах и открытках

Поздравляю тебя, Петр!

Будь всегда активен, бодр.

Не имей дурных привычек,

В целом ты живи отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным.

В жизни всех вершин добейся

И почаще, Петя, смейся!

Открытка для Петра

Поздравляю тебя, Петр!

Весел будь, не унывай,

Счастья искренне желаю,

Никогда ты не хворай.

Пусть здоровье будет крепким,

Толстым будет пусть кошель.

В этот день тебе желаю

Смочь достичь любую цель.

Петя, с Днем ангела!

Петя, поздравляю!

От души желаю

Творчества, таланта,

Смелости, азарта,

Целей достижения,

В карьере — продвижения,

Счастья бесконечного,

Здоровья безупречного!

Поздравления для Пети

Желаем, Пётр, мы Вам счастья,

Пусть стороной бегут ненастья,

Пусть солнце нежно согревает,

Здоровье, Вам пусть добавляет!

Пусть окружают Вас друзья,

Родные любят Вас, семья,

Успех ведёт пусть Вас вперёд,

А в жизни, счастье пусть лишь ждёт!

Открытка Пете с именинами

Я тебе желаю, Петя,

Чтоб успешным был всегда,

Был счастливей всех на свете.

Чтобы прыткие года

Не неслись, как будто кони,

А размеренно текли,

Чтобы ты держал в ладонях

Счастье, знал секрет любви!

С Днем ангела!

Ранее "Телеграф" рассказывал про запреты в день Петра и Павла. Также мы рассказывали, когда по новому календарю будет отмечаться Успение святой Анны.