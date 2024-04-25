Привітання з днем народження куму: прикольні картинки
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Прикольна листівка куму з днем народження точно не залишить його байдужим
День народження – традиційна подія, яку відзначає більшість людей. Це свято не обходиться без торта з відповідною кількістю свічок та подарунками, які варто доповнити побажаннями.
Кум — особлива людина для кожної сім’ї. Для нього не підійдуть шаблонні побажання. Привітання на день народження куму мають викликати посмішку та стати приємним доповненням до подарунка. Вдалим варіантом стане прикольна листівка з днем народження куму. З її допомогою можна порадувати та навіть здивувати іменинника.
"Телеграф" підготував прикольні привітання з днем народження куму в картинках, за допомогою яких ви зможете підняти настрій іменинникові та висловити своє особливе ставлення.
Прикольні листівки з днем народження куму
Картинки з днем народження куму прикольні
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження тестю. Щирі побажання у віршах та прозі зворушать іменинника.