На етикетці окремо вказано частку наповнювача та його склад

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Склад продуктів із фруктовими та ягідними добавками не завжди відповідає очікуванням покупців. Навіть якщо на упаковці зображені апетитні ягоди, їхня реальна кількість у готовому продукті може виявитися значно меншою.

Скільки полуниці насправді міститься в ряжанці "Яготинська" з полуницею, підрахували за даними з етикетки. Відповідний розрахунок опублікував акаунт @nutly.cc у Threads.

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Розрахунок зробили для ряжанки в пляшці масою 750 г

Згідно з розрахунками, полуниця становить лише 3% маси готової ряжанки. Річ у тім, що наповнювач "Полуниця" займає 10% продукту, а частка самих ягід у ньому становить 30%.

Отже, у кожних 100 г ряжанки міститься приблизно 3 г полуниці. Якщо йдеться про пляшку масою 750 г, то загальна кількість ягід у ній становить близько 22,5 г.

Частку ягід у готовому продукті обчислили за двома цифрами зі складу

Автор допису також звернув увагу на правила маркування продуктів. За його словами, відсоток ягід мають зазначати, оскільки полуниця винесена в назву продукту та зображена на упаковці. Таку вимогу передбачає стаття 16 закону № 2639-VIII, яка регулює кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту.

Малюнок полуниці на упаковці має значення для маркування

Раніше "Телеграф" також порівнював склад недорогих дитячих соків із магазинів "АТБ" та "Сільпо", звернувши увагу на кількість цукру в цих напоях.