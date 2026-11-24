Не все так ягідно: скільки полуниці насправді додають у ряжанку "Яготинське"
- Автор
-
- Дата публікації
-
На етикетці окремо вказано частку наповнювача та його склад
Склад продуктів із фруктовими та ягідними добавками не завжди відповідає очікуванням покупців. Навіть якщо на упаковці зображені апетитні ягоди, їхня реальна кількість у готовому продукті може виявитися значно меншою.
Скільки полуниці насправді міститься в ряжанці "Яготинська" з полуницею, підрахували за даними з етикетки. Відповідний розрахунок опублікував акаунт @nutly.cc у Threads.
Читайте також: "Пальмова олія та "хімія": з чого насправді роблять дешеві вафлі з "АТБ" та "Сільпо".
Згідно з розрахунками, полуниця становить лише 3% маси готової ряжанки. Річ у тім, що наповнювач "Полуниця" займає 10% продукту, а частка самих ягід у ньому становить 30%.
Отже, у кожних 100 г ряжанки міститься приблизно 3 г полуниці. Якщо йдеться про пляшку масою 750 г, то загальна кількість ягід у ній становить близько 22,5 г.
Автор допису також звернув увагу на правила маркування продуктів. За його словами, відсоток ягід мають зазначати, оскільки полуниця винесена в назву продукту та зображена на упаковці. Таку вимогу передбачає стаття 16 закону № 2639-VIII, яка регулює кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту.
Раніше "Телеграф" також порівнював склад недорогих дитячих соків із магазинів "АТБ" та "Сільпо", звернувши увагу на кількість цукру в цих напоях.