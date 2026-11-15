10 копійок зникнуть із гаманців: коли їх перестануть приймати в магазинах і що буде з рештою монет

Для обміну монет українцям передбачили три роки без комісій

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Національний банк України пропонує припинити обіг монет номіналом 10 копійок із 1 лютого 2027 року. Ними перестануть приймати оплату за товари й послуги, а підсумкові суми готівкових чеків округлюватимуть до найближчих 50 копійок.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України, передає "РБК-Україна". Громадське обговорення проєкту постанови триватиме до 22 листопада 2026 року включно.

Обмінюватимуть монети на суми, кратні 50 копійкам: до 31 січня 2028 року – в усіх банках України, а з 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – у підрозділах НБУ та чотирьох уповноважених банках. Серед них – Ощадбанк, ПУМБ і Райффайзен Банк. Підприємства та ФОП мають здати залишки монет до банків для зарахування на рахунки не пізніше 16 лютого 2027 року.

За новими правилами залишок у чеку від 1 до 24 копійок округлюватимуть до цілої гривні вниз, від 25 до 49 – до 50 копійок угору, від 51 до 74 – до 50 копійок униз, від 75 до 99 – до наступної гривні. Це стосуватиметься лише загальної суми готівкового розрахунку, безготівкові платежі не округлюватимуть.

Округлення застосовуватимуть до підсумку чека, а не до ціни кожного товару Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх витоків, до власних історичних цінностей", – сказав голова НБУ Андрій Пишний, пояснюючи окрему ініціативу щодо відмови від назви "копійка".

Як повідомляв "Телеграф", якого курсу валют в Україні очікувати далі, якщо євро дешевшає, а злотий вже побив рекорд.